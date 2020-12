Mirka Federerová otvorene o vzťahu s legendou: Prečo som Rogera neopustila?

Mirka Federerová (42), manželka tenistu Rogera Federera (39), sa dlhé roky drží skôr v ústraní a s médiami príliš nekomunikuje.

Primárne sa stará najmä o výchovu dvoch párov dvojičiek. Aj ona však niekedy potrebuje dostať svoj odkaz do sveta a z času na čas prezradí aj niečo zo súkromia.Rozlúčiť sa musela napríklad s kariérou tenistky, keďže sa bielemu športu venovala profesionálne aj ona. „Radšej som pomáhala Rogerovi dosiahnuť jeho úspechy. Obetovala moju kariéru v prospech jeho. Keby som si v minulosti vybrala tenis, zrejme by sme sa tak často nevídavali a boli by sme nešťastní, čo by eventuálne mohlo vyústiť do rozchodu,“ zverila sa Mirka zahraničným médiám.