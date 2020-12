Mama zavraždeného Tomáša († 16) o Vianociach s milovaným synom: Posledný list Ježiškovi

Pre väčšinu z nás sú to najkrajšie sviatky v roku, no oni už druhý rok prežívajú neopísateľnú bolesť.

Tomáš († 16), ktorého podľa súdu zavraždila jeho spolužiačka Judita (17), bude pri vianočnom stromčeku opäť veľmi chýbať svojim dvom sestričkám, mame i otcovi. Usmievavý tínedžer bol odmalička rozkošným chlapčekom, ktorý mal na svoje prvé Vianoce len 8 mesiacov. Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Rodina doteraz s láskou opatruje nielen spomienky na spoločné Vianoce, ale aj posledný list, ktorý vlastnoručne napísal Ježiškovi. Pre rodičov Tomáša († 16), ktorý podľa neprávoplatného rozsudku Okresného súdu v Žiline zomrel trýznivým spôsobom rukou svojej spolužiačky Judity (17), sú už druhýkrát po sebe Vianoce poznačené bolesťou zo straty jediného syna.

„Tomáško miloval Vianoce, dlho veril, alebo chcel veriť na Ježiška,“ spomína so slzami v očiach chlapcova mama Andrea. Jej život bude navždy poznačený 16. májom 2019, kedy jej milovaný Tomáško prišiel o život mimoriadne krutým spôsobom. Prvé Vianoce bez jeho prítomnosti boli plné bolesti a bude to tak i tento rok.

Dojímavé spomienky

„Tomáško darčeky rád dostával, no rovnako rád nás aj obdarovával. Keď bol malý, darčeky vyrábal, neskôr ich kupoval. Stromček mal vyzdobený už prvého decembra. Piekli sme spolu medovníčky, veštili sme si z olova a vyrábali sviečky. Bol to nádherný čas,“ spomína užialená Andrea. Rodina poskytla Novému Času videospomienku na Tomáškove prvé Vianoce, ktoré prežil ako 8-mesačné bábätko.

Rozkošný okatý chlapček sa na dojímavých záberoch teší zo stromčeka za prítomnosti celej rodiny. Vtedy ešte netušili, aký mimoriadne bolestný úder im osud uštedrí o vyše 15 rokov... Rodičia aj sestry Tomáška majú doteraz na pamiatku odložený Tomáškov list Ježiškovi, ktorý mu ako školák písal v roku 2014. Pri čítaní jeho detských želaní sa tisnú slzy do očí.

„K Vianociam by som si prial, aby som bol zdravý a šťastný, a aby som prežil tie najkrajšie chvíle so svojou rodinou. A ešte by som chcel: Samsung Galaxy S5 black alebo fotoaparát Nikon, powerbanku, pekné oblečenie, MP3/MP4 prehrávač,“ písal vtedy jedenásťročný Tomáško Ježiškovi. O pár rokov tento mimoriadne talentovaný a múdry chlapec navždy odišiel do neba...