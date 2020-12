COVID lyžovačka na Chopku či Donovaloch láka aj pred sviatkami: Takto sa (ne)dodržiavajú opatrenia!

Dodržiavajú lyžiari na svahoch pravidlá? Milovníci hôr si môžu v súčasnosti užívať lyžovačku v okolí Banskej Bystrice na Donovaloch, či na Chopku v Nízkych Tatrách.

V týchto areáloch však panujú prísne preventívne opatrenia, ktoré musia všetci dodržiavať. O tom, ako lyžiari rešpektujú nariadenia a či nosia rúška, a dodržiavajú rozostupy, sa bol Nový Čas presvedčiť v jednotlivých strediskách.



Chopok - Tlačenica v kabínke

Na svahoch sme videli ľudí, ktorí nariadenia dodržiavali celkom zodpovedne. Bez rúška sa nepohyboval počas našej prítomnosti nikto. No do kabínkovej lanovky sa tlačilo viacero ľudí - podmienkou pritom je, že musia byť z jednej domácnosti. „V strediskách je zavedených viacero preventívnych opatrení.

Pri nákupe skipasov v stredisku sa preveruje negatívny test na COVID-19, pri nástupe na lanovky sa vykonáva námatková kontrola. V prípade nepreukázania dochádza k zablokovaniu skipasu. Z dôvodu zabezpečenia rozostupov sú pri nástupoch vytvorené nástupné koridory, pri preprave na lanovkách je požadované prekrytie dýchacích ciest, v kabínkovej lanovke môže cestovať len 1 osoba alebo členovia jednej domácnosti,“ uviedol Marián Galajda z TMR.





Donovaly - Lyžiari aj inštruktor bez rúška Otvoriť galériu Lyžiari aj inštruktor bez rúška Zdroj: fab

V zimnom stredisku na Donovaloch nemalo niekoľko lyžiarov ani inštruktor nasadené rúško, ani si tvár inak neprekryli. „Zatiaľ je tohtoročná sezóna lepšia ako v tomto čase vlani. Je to ale spôsobené tým, že sme v širokom okolí otvorení iba my a Chopok. To sa však určite zmení. Samozrejme, že aj u nás platia opatrenia a ich dodržiavanie kontrolujeme,“ povedal Miroslav Dobrota z Park Snow Donovaly.

