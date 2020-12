Podľa Matoviča dali Fico s Pellegrinim políciu a súdy do rúk nitrianskej mafie: Z jednej veci má čudný pocit

Verejné prepieranie kľúčových výpovedí zľahčuje život páchateľom a zásadným spôsobom sťažuje prácu vyšetrovateľom, myslí si premiér Igor Matovič (OĽANO).

Na sociálnej sieti avizoval, že o správach v médiách, ktoré informujú napríklad o obsahu výpovedí kajúcnikov, bude hovoriť s kompetentnými.

Matovič hovorí, že z verejného vyšetrovania mafie, ktoré spustili médiá, začína mať "čudný pocit". ,,Áno, je mimoriadne čitateľsky zaujímavé, ak si ľudia môžu verejne prečítať obsah výpovede kajúcnika, voči komu svedčí a z čoho ho usvedčuje," skonštatoval. Rovnako ho teší, že sa postupne odhaľuje a dokazuje to, čo "roky hovoril" a čo mu mnohí roky neverili. Má však pocit, že to komplikuje prácu vyšetrovateľov.

,,Áno, priznávam, som rád, že sa postupne odhaľuje a dokazuje to, o čom som roky hovoril a mnohí mi to ani neverili. Áno, som rád, že sa dokazuje, ako Fico s "Pellerínou" (narážka na expremiéra Pellegriniho, pozn. red.) vydali políciu, prokuratúru či súdy do rúk nitrianskej mafie. Som rád, že vychádzajú na povrch informácie o tom, že ma mali dať mafii sledovať... Ale mám pocit, že tieto informácie by mali byť pred očami verejnosti skryté, kým nebude ukončené poctivé vyšetrovanie. Mám pocit, že takéto verejné prepieranie kľúčových výpovedí zľahčuje život páchateľom a zásadným spôsobom sťažuje ťažkú prácu vyšetrovateľom... A budem o tom hovoriť s kompetentnými," napísal Matovič.