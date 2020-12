Ivan a Miro Táslerovci si okrem iného zaspomínajú v šou Boris a Brambor aj na svoje začiatky. Tie siahajú až do roku 1992 a jedného prešovského rádia, do ktorého 12-ročný Ivan Tásler priniesol prvú demonahrávku kapely. Tú začali okamžite hrávať a Miro Tásler ju má vo svojom archíve dodnes. Neuveríte však, komu chalani vďačia za to, že ich prvý song s názvom Spím zaznel v éteri! To sa dozviete v našom videu, no vy si rozhodne nenechajte ujsť ani šou Boris a Brambor v sobotu o 22.15 na Jednotke.