Poslanec Blaha prišiel pred Vianocami o milovaného otca († 75): Zomrel známy novinár na koronavírus?

V utorok vo veku 75 rokov zomrel novinár, spisovateľ a člen Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Milan Blaha.

Na sociálnej sieti o tom informoval jeho syn, poslanec Národnej rady SR Ľuboš Blaha (Smer-SD). Milan Blaha pôsobil vo viacerých médiách na pozícii redaktora, moderátora či komentátora. Okrem toho sa venoval aj publikačnej činnosti.

Blaha opísal na Facebooku veľkú bolesť zo straty otca. ,,Neuveriteľne to bolí. Nedá sa to opísať. On nebol len otec. On bol tatinko. Bol môj najlepší priateľ. Každý deň sme sa spolu rozprávali. Každý deň. Bol pre mňa tým najväčším vzorom a neexistujú slová, ktorými by som vyjadril, čo pre mňa všetko znamenal. Nikdy som nestretol človeka, ktorý by mal v sebe viac človečiny ako on. Priviedol ma k filozofii, k politike, k ľavici... aj s mojou maminkou stáli vždy pri mne," podelil sa o pocity zarmútený poslanec.

Na konci príspevku priznal, že sa s otcom pred jeho smrťou nemohol rozlúčiť. Viac vysvetľuje status politika a publicistu Eduarda Chmelára, ktorý napísal, že Milan Blaha mal koronavírus. ,,Vedel som, že si chorý, vedel som, že si v nemocnici, vedel som, že bojuješ s covidom a navždy mi bude ľúto, že si mi už nestihol zdvihnúť telefón. Vždy ťa trápili spory, ktoré boli medzi mnou a tvojím synom. Tie spory sa dnes skončili a zostala len spoločná úcta k tebe. Česť tvojej pamiatke. Bol si skvelý láskavý človek a takto si ťa budem vždy pamätať," odkázal do neba.