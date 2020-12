Paradajková polievka a poháre po babičke: Ako to na Vianoce vyzerá u obľúbených moderátorov?

Na najkrajšie sviatky roka sa tešia aj obľúbení moderátori Rádia Vlna Dominika Dadíková a Martin Chynoranský.

Pre oboch majú o to väčšie čaro, že pri stromčeku žiaria okrem vianočných svetielok aj detské očká.

„Ako dospelák som nebol fanúšik Vianoc, bral som to ako bežnú vec, ale teraz, keď máme bábätko, získava to opäť svoje čaro,“ priznal Martin, u ktorého doma nechýbajú ani retro predmety. „Pred pár dňami sme dostali po partnerkinej babičke krištáľové poháriky na stopke, krásne, ako mávali naši starí rodičia len na ozdobu v sekretári. Pijeme z nich domáci vaječný likér. Na stromčeku máme aj „kolekcie“ – čokoládové postavičky, ktoré mi pripomínajú detstvo. Vždy sme ich mávali na stromčeku,“ zaspomínal si nostalgicky Martin.

„Na to sa teším aj ja, keď raz príde čas, že v papierikoch od saloniek nájdeme namiesto čokoládky kamienky alebo vatu, ako som to robila s bratmi, keď sme boli malí,“ zapojila sa so smiechom Dominika. „My teraz máme prezieravo nerozbitné, prevažne drevené ozdoby, lebo vek 4,5 a 2,5 je veľmi krehký.“ U Dominiky nájdete na sviatočnom stole okrem tradičnej kapustnice aj netradičné menu – paradajkovú polievku. „Je to totiž jediná polievka, ktorú zje môj starší Leo,“ priznala Dominika.

Moderátori rádia, ktoré hrá hity overené časom, prežívajú Vianoce inak, odkedy sú rodičmi. Ale spomienky na časy minulé, keď oni sami boli deťmi, neblednú! Lebo, ako sa hovorí, retro nikdy nevyjde z módy!