BioNTech je pripravený zasiahnuť: Do 6 týždňov vedia urobiť novú vakcínu proti zmutovanej korone

Je "vysoko pravdepodobné", že vakcína proti novému koronavírusu SARS-CoV-2 vyvinutá spoločnosťami BioNTech a Pfizer je účinná aj v prípade jeho zmutovanej verzie, ktorú nedávno objavili vo Veľkej Británii a niekoľkých ďalších krajinách.

Povedal to v utorok na tlačovej konferencii v Berlíne spoluzakladateľ a riaditeľ nemeckej spoločnosti BioNTech Ugur Šahin, ktorého citovala agentúra AFP.

Šahin ďalej uviedol, že ak by bolo treba vakcínu upraviť, BioNTech ju dokáže vyrobiť do šiestich týždňov, aj keď následne bude možno potrebné jej opätovné schválenie regulačnými orgánmi. "Z vedeckého hľadiska je veľmi pravdepodobné, že imunitná odpoveď vyvolaná touto vakcínou si dokáže poradiť aj s novým kmeňom koronavírusu," uviedol.

"Krása mediátorovej technológie (mediátorová ribonukleová kyselina, pozn. TASR) spočíva v tom, že môžeme priamo začať vyrábať vakcíny, ktoré úplne napodobia túto mutáciu, pričom do šiestich týždňov by sme mohli byť technicky schopní vyrobiť takúto vakcínu," konštatoval Šahin.

Variant koronavírusu zistený v Británii má podľa neho až deväť mutácií, nie len jednu, ako býva obvyklé. Napriek tomu je presvedčený, že vakcína vyvinutá v spolupráci s americkou spoločnosťou Pfizer bude voči nemu účinná, keďže obsahuje "viac ako 1000 aminokyselín, z ktorých sa zmenilo len deväť, takže 99 percent bielkovín je stále rovnakých".

Spoločnosť teraz uskutoční testy, či je ňou vyvinutá vakcína účinná voči novému variantu vírusu, pričom ich závery by mali byť známe približne o dva týždne. "Sme (z vedeckého hľadiska) presvedčení, že vakcína by mohla byť účinná, budeme to však vedieť, až keď vykonáme tento experiment.. údaje zverejníme čo najskôr," povedal Šahin.

Predpokladá, že nový koronavírus tu bude nasledujúcich desať rokov a bude sa vracať vo vlnách. Po zavedení očkovania však nebude treba pristupovať k lockdownom a hospitalizácií bude oveľa menej. "To sa môže stať do konca leta," uviedol Šahin.

Vakcína vyvinutá spoločnosťami BioNTech a Pfizer je jediná, ktorú dosiaľ na používanie schválili v EÚ - v pondelok tak urobila Európska agentúra pre lieky (EMA). Už skôr ju na používanie schválili iné krajiny vrátane USA a Spojeného kráľovstva.