Všetko o MS v hokeji do 20 rokov: Kedy si treba v noci pristať na Slovákov?

O štyri dni štartujú! Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov, ktoré od 26. decembra 2020 do 5. januára 2021 hostí Kanada, sa uskutočnia bez divákov a iba v jednom dejisku.

Bude ním Edmonton, kde sa dohrala aj reštartovaná sezóna NHL. Rovnako ako profiliga aj juniorský šampionát bude prebiehať formou života v "bubline". Tento rok z elitnej skupiny nikto nevypadne. Slováci majú ambíciu stať sa príjemným prekvapením turnaja.

MS sa mali pôvodne konať na dvoch miestach, okrem Edmontonu sa malo hrať aj v meste Red Deer. V polovici septembra však Rada Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) potvrdila, že sa pre pandémiu koronavírusu bude hrať len v Edmontone. IIHF súhlasila aj s návrhom organizovať MS bez divákov.

"Zdravie a bezpečnosť hráčov, rozhodcov, organizátorov aj fanúšikov sú naša najvyššia priorita. Boli sme ohúrení prezentáciou návrhov zo strany organizačného výboru, ktorý počítal s potenciálnym scenárom fungovania v bubline. Sme si istí, že v tomto smere môžeme nasledovať príklad NHL, ktorej sa podarilo vytvoriť bezpečné prostredie pre všetky tímy," uviedol prezident IIHF René Fasel. Red Deer však o prestížne podujatie nepríde. Doterajšie prípravy zužitkujú usporiadatelia o rok neskôr, keďže aj juniorský šampionát na prelome rokov 2021 a 2022 sa uskutoční v Kanade.

Zúženie dejísk z dvoch na jedno si vyžiadalo aj zmenu hracieho programu turnaja. V tomto roku IIHF zrušila všetky šampionáty juniorskej kategórie v nižších divíziách, a tak sa prijal reglement, že z desaťčlenného pelotónu tímov v elitnej skupine nikto nevypadne.

"Pre nás to môže byť výhoda. Môžeme hrať uvoľnene. Sme dobrý kolektív. Ak do seba veci zapadnú správne, Slovensko má šancu stať sa príjemným prekvapením turnaja. Pôjdeme od zápasu k zápasu a uvidíme, ako sa nám bude dariť," povedal pre portál hockeyslovakia.sk obranca Marko Stacha.

Slovenská "dvadsiatka" odštartovala záverečnú prípravu na juniorský šampionát 30. novembra vo Zvolene. Nominovaní hráči i členovia realizačného tímu boli počas dvojtýždňového sústredenia na Slovensku izolovaní v takzvanom karanténnom centre, ktorého zriadenie schválil Ústredný krízový štáb SR. Po prvom týždni sústredenia v bubline trénerský štáb na čele s hlavným koučom Róbertom Petrovickým zúžil nominačný zoznam o desať mien. Vypadli z neho obrancovia Oliver Fatul, František Gajdoš, Martin Knižka, Michal Beňo a útočníci Antonio Ožvald, Samuel Rehák, Matej Ľupták a Matej Farkaš. Ešte pred nimi však tím opustil útočník Maxim Čajkovič. Toho vedenie reprezentácie vylúčilo z kádra pre hrubé porušenie športových a ľudských hodnôt a zranenie neumožnilo pokračovať ani Samuelovi Krajčovi. Pred odletom do Edmontonu sa "Čierny Peter" ušiel pätici Ádam Beke, Lukáš Škvarek, Martin Šeliga, Ján Lašák a Sebastián Droppa.

Mladí slovenskí hokejisti sa po prílete do Kanady podrobili štvordňovej karanténe, po nej absolvovali viacnásobné PCR testy na koronavírus u všetkých 40 členov výpravy, všetky s negatívnym výsledkom. Vďaka tomu sa mohli zapojiť do tréningového procesu. Pred ostrým štartom na MS mali zverenci Róberta Petrovického absolvovať dva prípravné zápasy, najskôr proti Rusom a potom proti Rakúšanom. Pre výskyt koronavírusu vo výpravách Švédska i Nemecka a predĺženie ich izolácie však museli organizátori pozmeniť rozpis prípravných stretnutí. Z pôvodných desiatich sa uskutočnia len štyri, Slováci si v noci na štvrtok zmerajú sily s Českom. Po tomto zápase trénerský štáb sfinalizuje 25-členný káder, s ktorým Slovensko vstúpi do šampionátu. Výpravu opustí päť hokejistov.

"Vieme, aká je situácia. Musíme sa jej prispôsobiť. Rátali sme, že zmeny môžu prísť. Zatiaľ sme nemali čas o tom hlbšie premýšľať, isté však je, že najbližšie dni využijeme na to, aby sme sa dobre pripravili na duel s Čechmi," povedal Petrovický.

Pohľady fanúšikov sa budú upierať na niekoľkých zaujímavých hráčov. Kanadský tím má všetkých útočníkov draftovaných v 1. kole NHL. Kirby Dach už pravidelne hral v NHL za Chicago, zaujímavé mená sú aj Cole Perfetti, Dylan Cozens či Quinn Byfield, dvojka tohtoročného draftu. Američania sa budú spoliehať na brankára Spencera Knighta, ktorý má tiež za sebou prvokolový draft. V obrane by mal žiariť Jake Sanderson, v útoku Alex Turcotte či Trevor Zegras. V ruskom tíme je hviezdou brankár Jaroslav Askarov, ktorý pôsobí v SKA Petrohrad. Fíni majú množstvo hráčov z domácej najvyššej súťaže, Anton Lundell strelil 12 gólov v 17 zápasoch. Zaujímavých hokejistov majú v kádri aj Nemci v podobe Tima Stützleho, Rakúšanov by mal v ofenzíve ťahať Marko Rossi. Česi, Švajčiari a Švédi nemajú v tíme výraznú hviezdu, o to väčšia bude ich sila v kolektíve.

Chýbať však bude Alexis Lafreniere, tohtoročná draftová jednotka. Predstavitelia klubu New York Rangers dlho váhali, či majú uvoľniť supertalentovaného mladíka, alebo nie. Nádeje dlho živili aj kanadskí fanúšikovia, nakoniec sa však vedenie "jazdcov" rozhodlo, že sa Lafreniere bude pripravovať s "jazdcami" na novú sezónu. Na uplynulom juniorskom šampionáte v Česku sa stal najlepším útočníkom a aj najužitočnejším hráčom. Na MS nebude z rovnakého dôvodu štartovať ani draftová jednotka z roku 2019 Jack Hughes, od New Jersey Devils nedostal povolenie. Okrem Lafreniera bude absentovať aj jeho spoluhráč z NY Rangers Fín Kaapo Kakko.

Dlhý je aj zoznam absencií spôsobený Covidom-19. V Kanade sa nepredstaví talentovaný 18-ročný švédsky center William Eklund, v nemeckej reprezentácii nenastúpia obranca Moritz Seider či útočník Lukas Reichel. Z tímu USA vypadol Johnny Beecher, ktorého pred rokom draftovali v 1. kole. Švajčiarsky tím musí oželieť účasť útočníkov Jannika Canovu a Yvesa Stoffela.

Slováci odštartujú svoju púť na šampionáte v piatok 25. decembra o 20.00 SEČ proti Švajčiarsku, z nedele na pondelok 28. decembra presne o polnoci nastúpia proti Kanade. V noci na utorok od 3.30 narazia na Nemcov a v stredu 30. decembra o 20.00 uzavrú boje v A-skupine proti Fínsku. Do štvrťfinále postúpia z každého zoskupenia tímy na prvom až štvrtom mieste. Štvrťfinálové duely v edmontonskej aréne Rogers Place sú na programe v sobotu 2. januára, semifinálové o dva dni neskôr a medailové 5. januára.

ŠIRŠIA NOMINÁCIA SR NA MS:

Brankári: Samuel Hlavaj (Sherbrooke Phoenix/Kan.), Šimon Latkóczy (HK Dukla Trenčín), Eugen Rabčan (HC '05 Banská Bystrica, Winnipeg Ice/Kan.), Patrik Kozel (MHK 32 Liptovský Mikuláš)

Obrancovia: Oliver Turan (HC 07 Detva), Andrej Golian (HC 07 Detva, Tri-City Americans/Kan.), Dávid Mudrák (HC Košice, Oshava Generals/Kan.), Šimon Nemec (HK Nitra), Šimon Bečár, Marko Stacha (HK Dukla Trenčín), Šimon Groch, Matúš Hlaváč (obaja HC Olomouc), Samuel Kňažko (TPS Turku), Rayen Petrovický (TuTo Turku)

Útočníci: Dominik Sojka (HC '05 Banská Bystrica), Roman Faith (Bratislava Capitals), Dominik Jendek (Slovan Bratislava), Juraj Eliaš (HC Košice), Filip Mešár (HK Poprad), Martin Chromiak (Kingston Frontenacs/Kan.), Maroš Jedlička, Jakub Kolenič (obaja HKM Zvolen), Róbert Bačo (Karlovy Vary), Michael Drábek (Bílí Tygři Liberec), Juraj Slafkovský (TPS Turku), Simon Jellúš (Karlskrona/Švéd.), Michal Mrázik (Linköping/Švéd.), Oleksij Myklucha (Rouyn-Noranda Huskies/Kan.), Matej Kašlík (Chicoutimi Saguenéens/Kan.), Artur Turanský (Wilkes-Barre/Scranton Knights/USA)



ZLOŽENIE SKUPÍN

A-SKUPINA: Kanada, Fínsko, Švajčiarsko, SLOVENSKO, Nemecko

B-SKUPINA: Rusko, Švédsko, USA, Česko, Rakúsko



PROGRAM SR 20 NA MSJ 2021

piatok 25. decembra o 20.00 (SEČ): Švajčiarsko – Slovensko

nedeľa 27. decembra o 24.00 (SEČ): Slovensko – Kanada

utorok 29. decembra o 3.30 (SEČ): Slovensko – Nemecko

streda 30. decembra o 20.00 (SEČ): Fínsko - Slovensko