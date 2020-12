Horor v domove občianskeho združenia v Hronovciach: Poslankyňa Žitňanská žiada exemplárne tresty

O prípad údajného zneužívania a týrania klientov občianskeho združenia (OZ) Teplo domova v Hronovciach v Levickom okrese sa už zaujíma aj predsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci a podpredsedníčka strany Za ľudí Jana Žitňanská.

S podnetom sa obrátila na starostu, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Leviciach i na ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina).

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Podľa Žitňanskej je neprijateľné, aby sa tí, čo sa majú starať o najzraniteľnejších, dopúšťali zneužívania a týrania. "Tento prípad treba podrobne prešetriť a vyvodiť exemplárne tresty, ktoré odradia ďalších takto podnikať a obohacovať sa na úkor odkázaných," uviedla Žitňanská. Ako pripomenula, v tomto prípade je problémom to, že OZ Teplo domova nie je registrované ako poskytovateľ sociálnych služieb a klientov ubytovávalo iba na základe nájomných zmlúv. "Tým bolo mimo kontroly kompetentných orgánov," pripomenula poslankyňa.

Žitňanská už oslovila aj ministra práce so žiadosťou o komplexné prešetrenie podobných prípadov. Tie by podľa poslankyne nemali byť posudzované podľa formálnych zmlúv, ale podľa náplne poskytovaných služieb. "Pre tieto prípady by malo byť zvážené systémové riešenie," dodala Žitňanská.

Udalosti v Hronovciach odsúdila aj nezávislá platforma SocioFórum. "Vyjadrujeme zásadný nesúhlas s činnosťou zástupcov občianskeho združenia, paradoxne sa nazývajúce Teplo domova, ktorí v rodinnom dome v Hronovciach ubytovávali seniorov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím na základe nájomnej zmluvy, a to vo viac ako v hororových podmienkach," uvádza sa v stanovisku platformy.

Podľa SocioFóra je hrozné, že v Hronovciach nelegálny subjekt už pred 11 rokmi poskytoval v nedôstojných podmienkach starostlivosť takmer 30 občanom v rodinnom dome. "Vedome ich zanedbával a ešte k tomu aj okrádal o ich majetok, úspory a dôchodky a obyvatelia tohto domu záhadne umierali. Napriek tomu ani dnes obec a ani nikto z kompetentných neboli obozretní a umožnili niekoľko rokov prevádzkovať takéto "hrôzostrašné ubytovanie". Veríme, že príslušné orgány promptne vyvodia voči tomuto združeniu opatrenia, vrátane trestnoprávnych," konštatuje SocioFórum.

V priestoroch združenia Teplo domova vykonali levickí policajti pred niekoľkými dňami domovú prehliadku. Našli tu desať ľudí vo veku od 46 do 70 rokov s rôznymi ochoreniami. Vnútorná teplota v izbách sa tu pohybovala od 8,4 do 18,4 stupňa Celzia. Podľa polície bol v miestnostiach neporiadok, zápach, hmyz, plesne na stenách a stropoch a zvieracie exkrementy v interiéri. "Ubytovaní ľudia navyše nemali zabezpečený dostatok jedla, hygienu a čisté šaty. Niektorí z nich trpeli rôznymi kožnými ochoreniami a bolo s nimi aj nevhodne zaobchádzané. Majiteľka tohto zariadenia bola po vypočutí obvinená zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby a vyšetrovateľka PZ dala podnet na návrh na jej väzobné trestné stíhanie," informovala polícia.