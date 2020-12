Čo robiť, ak ste na parkovisku poškriabali auto? Najhoršie, čo môžete spraviť, je len tak odísť

Nezáleží na tom, či ste auto nabúrali na takzvanú totálku alebo iba trochu „šuchli“ blatník - udalosť je potrebné riešiť zodpovedne, dospelo a bez stresu.

Pred niekoľkými rokmi som pri parkovaní pred obchodným domom neúmyselne šuchol už zaparkované auto. Ani moje, ani druhé auto nemali žiadne vážne poškodenia, iba veľmi plytké odreniny laku.

Pozrel som sa na to, čo som spravil, svoje auto som zaparkoval a rovno som išiel na informácie do obchodného domu, aby cez rozhlas zavolali majiteľa poškodeného auta. Stretol som sa však s nečakanou reakciou, že sa veľmi čudujú, že s takýmto niečím otravujem. Že ostatní skrátka sadnú do auta a idú domov.

Bol som prekvapený, pretože sa predsa nejedná o nič, čo by nepokrylo poistenie PZP. Aj táto skúsenosť mi však dáva možnosť nahliadnuť na to, ako to funguje v praxi. Ľudia sa boja priznať, pretože sa obávajú problémov - pritom odídením z miesta nehody si môžu spôsobiť nepomerne väčšie problémy.

V tomto článku sa preto budem venovať tomu, ako postupovať, keď chce z akéhokoľvek dôvodu niekde na parkovisku poškodili iné auto či motorku.

#1: Žiadny stres

Drobné nehody sa stávajú každý deň a iba hlupák z toho bude robiť drámu. Auto je iba vec, ale keďže pomerne drahá, všetci si platíme PZP (povinné zmluvné poistenie), aby bolo možné jednoducho vyriešiť spory a opravy poškodení. Ak ste si istý, že ste druhé auto poškodili vy, tak svoje auto zaparkujte hneď vedľa poškodeného vozidla, prípadne čo najbližšie, kde sa dá. Ak je to na ceste a vy nemáte kde inde zaparkovať, nezabudnite na cestu vyložiť výstražný trojuholník, ktorý upozorní ostatných vodičov, že tam máte odstavené auto.

#2: Vyhľadajte majiteľa auta

Vyhľadať majiteľa auta je kľúčové. Lístoček s vaším kontaktom za stieračom nestačí, ale ak sa práve vydávate do obchodného domu na informácie, aby ste majiteľa nechali vyvolať, pre istotu tam ten papierik s kontaktom predsa len umiestnite. To pre prípad, že by medzičasom prišiel a nevedel, že ho zháňate.

Ak sa incident odohral niekde na parkovisku na sídlisku alebo kdekoľvek popri ceste a vy neviete, kde by majiteľ mohol byť, najlepšie bude zavolať na políciu na číslo 158. Na túto linku sa má volať v prípade ohrozenia, no v tomto prípade vás operátor prepojí ďalej. Vy do telefónu objasníte, čo sa stalo, nadiktujete evidenčné číslo poškodeného vozidla a polícia majiteľa dohľadá. Obyčajne je to dosť rýchlo. Volať k malým nehodám políciu nie je potrebné do škody 3 900 eur (zdroj), ale ani zakázané, navyše polícia nemusí byť ďalej vášho kontaktu s majiteľom auta účastná.

#3: Vypíšte potrebné papiere

Ak sa dopátrate k majiteľovi vozidla a zhodnotete sa na tom, že bude potrebné vykonať opravu, spíšte s ním štandardný formulár Správu o nehode. Dostali ste ju k svojej zmluve o uzatvorení PZP, ale môžete si stiahnuť kdekoľvek na internete. Tento dokument nie je súčasťou povinnej výbavy, čo je prekvapujúce, no odporúčame, aby ste ho vždy mali v aute v dvoch vyhotoveniach - jednu pre vás, druhú pre účastníka nehody.

Nenechajte sa nachytať na reči, že treba vec vyriešiť inak, mimo poisťovne, napríklad vyplatením hotovosti. Presne pre takéto prípady si platíte PZP! Ak na vás majiteľ poškodeného vozidla tlačí, že nechce vec riešiť cez poisťovňu, ale inak, nebojte sa a zavolajte políciu. Vy nemáte povinnosť sa s ním doťahovať o samozrejmosti.

#4: Vymeňte si kontakty a ohláste poistnú udalosť svojej poisťovni

Ak ste sa s majiteľom poškdeného vozidla rozišli s vedomím, že vec doriešite cez svoje poisťovne, nezabudnite si ešte vymeniť kontakty - meno a telefónne číslo. Ostatne, údaje o vás, o ňom a o vozidlách budú uvedené aj v správe o nehode. Vy ako osoba, ktorá spôsobila škodu, máte povinnosť nahlásiť škodovú udalosť svojej poisťovni do 15 dní. Spravte to ale hneď. Vinník nehody musí konať ako prvý. Opravu škôd bude preplácať vaša poisťovňa z vášho poistenia.