Dezinformácie na internete trápia aj slovenských biskupov: Prelomový čin

Hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara upozorňuje na šírenie dezinformácií prostredníctvom internetu. Slovenskí biskupi prvýkrát jasne pomenovali problémové médiá.

Informuje o tom Tlačová kancelária KBS na svojom webe. "Pred niekoľkými týždňami sa na internete objavila informácia, že Svätý Otec chystá ďalšie mimoriadne Urbi et Orbi. A treba to, samozrejme, čo najrýchlejšie zdieľať. Dnes každý, kto o tom počul, vie, že to nebola pravda. Niekto z dlhej chvíle vypustil dezinformáciu, a chytili sa tisíce ľudí," povedal Kramara. Horšie podľa neho je, že aj závažnejšie dezinformácie úspešne prenikajú do životov ľudí vo viacerých oblastiach. Internet ponúka obrovské množstvo správ. "Na niečo také sme v minulosti neboli zvyknutí. Toľko je toho k dispozícii, že je problém si vybrať. A správne vyhodnotiť, čo stojí za našu pozornosť a čo nie. Navyše mnohí majú dodnes tendenciu posudzovať správy spôsobom, na ktorý si zvykli za totality. Že oficiálne zdroje sú iba propaganda a pravdu treba hľadať inde. Informáciu, ktorá ide 'proti prúdu', považujú automaticky za lepšiu," poznamenal hovorca KBS.

Poukázal pritom na skutočnosť, že hľadačom "skutočnej pravdy" vďačne vychádzajú v ústrety takzvané alternatívne médiá. Nepravdy sa v tejto dobe podľa neho šíria nielen v oblasti fyziky, ale aj v oblasti lekárskej vedy či oblasti viery a náboženstva. "Tak ako sme napríklad ľahko schopní rozlíšiť, že takzvané liberálne médiá sa v otázkach viery a náboženstva nedajú pokladať za 'bernú mincu', oveľa menej si dokážeme všimnúť, že weby, ktoré navonok vystupujú kresťansky, ba odhodlane katolícky, môžu byť v skutočnosti takisto nespoľahlivé. Dokonca aj skryte protipápežské alebo protikoncilové, a v niektorých prípadoch rovno schizmatické," povedal.

"Čo sa teda týka spoločenstiev a webov, ktoré sa katolícky len tvária, treba si uvedomiť, že ich taktika je navzájom príbuzná: nabrať 'na palubu' čo najväčší počet fanúšikov, ktorým ponúkajú zaujímavé alternatívne informácie, a potom s nimi 'odplávať' tam, kde ich chcú dostať," uviedol Kramara. Ako priblížil, ľudia by si mali dávať pozor pri stránkach Gloria.tv, Svetlo svetla zdieľané Hlavnými správami, Christianitas, Aliancia za nedeľu a medzi sekulárnymi ide o stránky Zem a vek, Slobodný vysielač, Infovojna a Bádateľ.

Kramara dodal, že informácie, ktoré sú skutočné a spoľahlivo z prostredia katolíckej cirkvi, môže záujemca nájsť na Vatikánskom rozhlase, Tlačovej kancelárii KBS, Rádiu Lumen, televízii Lux, v Katolíckych novinách, gréckokatolíckom časopise Slovo či v Rádiu Mária Slovensko. Zároveň podotkol, že jeho cieľom nie je robiť zoznamy ani cenzurovať.