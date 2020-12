Vodiči, pozor na hmlu a sneh na cestách: Potrápia vás najmä v týchto lokalitách

Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa nachádza v lokalite Rajec, s dohľadnosťou do 100 metrov v lokalitách Myjava, Banská Štiavnica a Východná.

Snehové prehánky hlásia v lokalitách Čertovica a Sedlo Besník, na dážď so snehom si treba dávať pozor v lokalitách Sobrance a Heľpa. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Všetky sledované diaľničné úseky na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Zjazdné sú tiež cesty prvej, druhej a tretej triedy na území SR, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Na cestách v oblasti Dobšinej a na cestách II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie a II/578 Skalka - Kremnica treba miestami počítať so zľadovateným snehom do jedného centimetra.

Rovnako zjazdné sú tiež horské priechody (HP) na území Slovenska, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Výnimkou je HP Dobšiná, kde je na vozovke miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra.

Pred poľadovicou a hmlou takmer na celom území Slovenska varuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Pretrvávajúce výstrahy prvého stupňa pred hmlou s dohľadnosťou do 50 až 200 metrov platia predbežne do 12.00 h, výstrahy pred možnou poľadovicou na niektorých miestach do 18.00 h.