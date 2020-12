Spor pre nový záchranný balík: Snemovňa ho napokon schválila, na rade je Senát a Trump

Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu drvivou väčšinou hlasov schválila v noci na utorok rozsiahly návrh zákona o záchrannom balíku pre milióny Američanov postihnutých koronavírusovou pandémiou v hodnote takmer 900 miliárd dolárov (asi 740 miliárd eur). Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.

Predtým, než dokument poputuje na stôl dosluhujúcemu prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ho ešte musí schváliť Senát.

Dohodu o podobe záchranného balíka dosiahli kongresmani v nedeľu po niekoľkých mesiacoch vyjednávania. "S touto legislatívou urobíme niečo dobré. No ako povedal novozvolený prezident Joe Biden, je to prvý krok a budeme musieť urobiť ešte viac pre to, aby sa nám podarilo vírus poraziť," povedala po hlasovaní demokratická predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová.

Kongres USA schválil už v marci prvý balík pomoci v hodnote 2,2 bilióna dolárov. Zahŕňa pomoc pre koncerny v núdzi a pre malé a stredné podniky, ako aj priame platby vo výške 1200 dolárov pre občanov a zvýšenie dávok v nezamestnanosti. Tieto finančné prostriedky boli v apríli zvýšené ďalším záchranným balíkom.

Schválenie ďalšej pomoci však blokovali spory medzi administratívou prezidenta Donalda Trumpa, republikánmi v Senáte a opozičnými demokratmi, ktorí majú väčšinu v Snemovni reprezentantov.