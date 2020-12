Hyenizmus v domove dôchodcov v Hronovciach: Z ďalších zistení vám príde zle!

V nedeľu Slovensko obehla správa o nedôstojnom živote seniorov v domove v Hronovciach. Deň po tom sa dozvedáme o ďalších otrasných skutočnostiach!

Zariadenie pre seniorov občianskeho združenia Teplo domova už od nedele čelí pranierovaniu. Môžu za to hrôzostrašné zistenia polície, s ktorými vyšla na svetlo sveta.

Portál tvnoviny.sk však zverejnil ďalšie zistenia, z ktorých vám príde nevoľno. Zima, hlad či utrpenie nie sú jedinými charakteristikami tohto zariadenia. Sudkyňa konala rýchlo a majiteľku domova pre seniorov, ktorá mala holdovať alkoholu, poslala do väzby.

Zarážajúcim zistením je fakt, že obyvatelia domova žili ako vo väzení, keďže majiteľka do súkromného objektu nevpustila nikoho, koho nechcela. Domov s desiatmi nájomníkmi totiž fungoval ako neoficiálny poskytovateľ ošetrovateľskej starostlivosti. To, v akých podmienkach obyvatelia žijú, preukázala až domová prehliadka na príkaz súdu.

Nájomníci platili majiteľke malé nájomné, no ich dôchodky putovali práve do jej rúk. A nielen to. Portál zistil, že si uchovávala aj mobily a občianske preukazy svojich podnájomníkov.

Obyvatelia okrem zimy, špiny museli trpieť aj hlad. Mäso - párky a špekačky, mali dostávať len v nedeľu. Na zeleninu, ovocie, šunku či salámu, museli zabudnúť. Posledným jedlom mala byť večera, ktorú podávali od 15.30 do 16.00. Kuchárky museli plniť príkaz, a tak starčekom robili 10-litrový čaj len s jedným vreckom čaju.

Obyvatelia sú v súčasnosti v karanténe v inom zariadení. Ministerstvo im má nájsť iný domov.