Obrovský záujem Slovákov o antigénové odbery pred Vianocami: Na testy sa čaká vyše 5 hodín!

Toľko ľudí tu ešte nebolo! Obyvatelia hlavného mesta sa vo veľkom nechávajú testovať bezplatnými antigénovými testami na ochorenie COVID-19.

A mobilné odberové miesta tesne pred vianočnými sviatkami zažívajú nátresk, ako nikdy predtým. Nekonečne dlhé rady, nadávajúci a kašľajúci ľudia a chaos. Aj keď takýto veľký záujem o testovanie sa dal predpokladať, zdá sa, že opatrenia tomu prispôsobené neboli. Ľudia musia čakať a mrznúť vonku celé hodiny.

Ľudia si nechcú nechať pokaziť Vianoce s rodinou a sú ochotní pre ne spraviť čokoľvek. Hoci od soboty platí zákaz vychádzania, stretávanie sa s najblížšími príbuznými je možné za podmienky vytvorenia tzv. rodinných bublín. Slováci preto nenechali nič na náhodu a išli sa otestovať. Nikto totiž nechce ohroziť alebo nakáziť svoju rodinu. Prečo však neboli posilnené mobilné odberné miesta?

„Na našich troch odberných miestach vykonáme denne až 900 antigénových testov. Zdravotníci, ktorí sú poverení testovaním, však zároveň pracujú našich v nemocniciach a v prvom rade musia poskytovať zdravotnú starostlivosť tam,“ uviedla hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská s tým, že momentálne majú smutný rekord v počte pozitívnych pacientov a ich priority sa upriamujú na nich. Viacero z nich navyše vyžaduje pripojenie na pľúcnu ventiláciu.

„Chceli by sme požiadať verejnosť o pochopenie a toleranciu, predovšetkým však o dodržiavanie protiepidemických opatrení,“ apeluje na verejnosť Kliská. Zároveň dodáva, že v ich kapacitných možnostiach nebolo posilniť testovanie. „Personál sa po skončení testovania vracia naspäť do nemocnice k pacientom. Potrebujeme ich na oddeleniach, a preto sme, žiaľ, testovanie neposilnili, nebolo to v našich možnostiach,“ uzavrela.

Miroslav (28), Kokava nad Rimavicou a Veronika (24), Breznička Otvoriť galériu Miroslav (28) a Veronika (24) Zdroj: mh

Odberné miesto: UNB Ružinov

- S partnerom tu spolu čakáme už vyše päť hodín. Cestujeme za rodinou a chceme si byť istí, že sme zdraví. Prišli sme sem preto, lebo sme si boli obzrieť tri testovacie miesta a tu bolo rozhodne najmenej ľudí.

Monika (39), Bratislava Otvoriť galériu Monika (39) Zdroj: mh

Odberné miesto: Ulica sv. Vincenta

- V rade na testovanie som čakala asi hodinu a pol, pričom stále prichádzali ďalší ľudia. Momentálne už čakám na výsledok. Išlo to rýchlejšie, než to vyzerá, oklamú vás rozostupy medzi ľuďmi. Myslím si, že testovacích miest by malo byť viac. Testovanie som chcela absolvovať, pretože som sa stretla s pozitívnym človekom, ktorý o nákaze v tom čase nevedel. Toto miesto som si vybrala preto, že je tu možnosť parkovať.

Antónia (65), Bratislava Otvoriť galériu Antónia (65) Zdroj: mh

Odberné miesto: Poliklinika Mýtna

- Som tu už tri a pol hodiny. Plánujem navštíviť mamu, ktorá má 89 rokov a nechcem ju ohroziť. Najskôr som išla do polikliniky v Ružinove, kde sa mi zdalo príliš veľa ľudí a na odporúčanie som prišla sem.