Simon Cowell si štyri mesiace od zranenia užíva v Karibiku: Po zlomenej chrbtici opäť v akcii

Zo zranenia sa líže na slnečnom Barbadose.

Hudobný magnát a prísny porotca talentovej šou Simon Cowell (61) si po štyroch mesiacoch od vážneho poranenia chrbtice doprial aktívny oddych. Na vodnom skútri brázdil s rodinou vody karibského ostrova. Dokazuje tak, že je opäť vo forme.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

K jeho drsnému imidžu zjavne patrí aj tuhý korienok. Kat, akým Cowell v rôznych televíznych programoch je, sa občas nevyhne úrazom, po ktorých potrebuje zrelaxovať. So svojou partnerkou Lauren Silverman (43) a so synom Ericom (6) si v rámci dovolenky užívali honosnú plavbu loďou v Karibskom mori. To, že sa už cíti podstatne lepšie, dokazujú aj jeho zábery na vodnom skútri. Brázdil krištáľovo čisté more, akoby ani žiadne zranenie neutrpel.

Život na vlásku

Za jeho pochudnutou postavou však nestojí len vegánska strava a aktívne cvičenie, ktorému sa od začiatku roka venuje. V auguste musel urýchlene podstúpiť šesťhodinovú operáciu chrbtice, ktorú si zlomil pri páde z elektrického motocykla na dvore svojho domu v Malibu. K nehode malo prísť, keď sa pokúsil preradiť a silný stroj vyletel do vzduchu a urobil premet. Výsledkom bola fraktúra chrbtice na viacerých miestach a jeho život visel na vlásku.

Nepríjemný úraz ho vyradil z účasti na rozpracovaných televíznych projektoch až do konca roka. Nateraz Simon so svojím tímom zvažuje právne kroky proti výrobcom svojho nešťastného stroja zo Swindon Powertrain. Podľa právnika by od nich mohol za nemocničné účty a stratu zárobkov vysúdiť až 11 miliónov eur. Spoločnosť sa však bráni tým, že Cowell podľa nich nebol dostatočne skúsený na taký stroj a ako sám priznal, neprečítal si manuál.