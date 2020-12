Ako jazdiť na snehu: 7 vecí, na ktoré si treba dať pozor

Jazda na snehu a namrznutých cestách má svoje pravidlá. Na to, aby ste sa udržali na ceste, potrebujete vedieť pár trikov, aby ste bezpečne a s úsmevom na perách prišli do cieľa.

Predvídavosť

Bezpečná jazda na snehu sa začína ešte predtým, než sadnete za volant. Najmä ak vyrážate na dlhšiu cestu, v zimnom období si preverte predpovede počasia na vašej trase. Ak hlásia sneženie, vyrazte na cestu oveľa skôr a rátajte aj s rezervou, aby ste včas dorazili na stretnutie. Ak nestíhate, zavolajte! Jeden telefonát je stokrát lepší, ako snaha dohnať čas. Na zimných cestách čas nedoženiete tak efektívne ako na letných. Naopak, rýchlou a riskantnou jazdou iba zvyšujete riziko havárie.

Práca s volantom

Vedeli ste, že volant vám prezradí, či sa šmýkate, alebo nie? Ak vám počas zákruty rýchlo „zmäkne“ alebo prestane dávať odpor, zrejme ste už stratili priľnavosť na predných kolesách. Riešenie? Jemne pustiť plyn. Pozor! Skok na brzdu v prípade šmyku znamená, že skončíte mimo cesty alebo vo zvodidlách. Práca s volantom musí byť jemná a plynulá a pred zákrutou musíte využiť jemné brzdenie. To vám pomôže získať na predných kolesách viac priľnavosti.

Plynulá jazda

Na zasneženej vozovke je najdôležitejšia plynulá jazda. Všetky ovládacie prvky musíte ovládať plynule: volant, brzdy, plyn a v prípade, že máte auto s manuálnou prevodovkou, tak aj spojku. Nervozita na plyne alebo brzdách či trhanie volantom vedie k šmyku a k strate priľnavosti pneumatík a následne k šmyku.

Včasné reakcie

Najčastejšou chybou vodičov je fakt, že na zasneženej ceste extrémne znížia rýchlosť. To má za následok zbytočné vytváranie kolón, čo zvyšuje nervozitu u vodičov. Tajomstvo bezpečnej jazdy na snehu je, že vodič skôr reaguje na situáciu. Kľúčový je pohľad ďaleko dopredu. Ak sa blíži zákruta, včas alebo v správnej chvíli uberte plyn (sám osebe tento úkon spomalí auto viac, ako si vodiči myslia) a na konci vám stačí len jemné brzdenie na upravenie rýchlosti.

Spomalenie vozidla

Ostaňme ešte pri spomalení. Spôsobov, ako spomaliť vozidlo na snehu, je viacero. Prvým z nich je pustenie plynu, druhý z nich je podradenie o jeden stupeň nižšie a tretím je postupné preraďovanie 6-5-4-3-2, podľa toho, ako potrebujete spomaliť. Dobrý vodič využíva brzdný moment motora, podradením získate aj vyššie otáčky motora, ktoré sa vám zídu v prípade, že potrebujete zrýchliť.

Sedenie za volantom

Na všetkom záleží. Myslite na to. Za volantom musíte sedieť kolmo a volant držať v polohe tri štvrte na tri, čo by vám na 99 percent jazdy malo stačiť. Vaše lakte by mali byť ohnuté a vyhnite sa šoférovaniu v hrubej zimnej bunde.

Zrýchlenie

Menej plynu je viac zrýchlenia. Tohto pravidla sa musíte držať v prípade, že jazdíte na snehu, prípadne na zľadovatenej vozovke.

Priľnavosť pneumatík je na takomto povrchu nízka a ak tlačíte plyn až na podlahu, kolesá sa budú iba zbytočne pretáčať a vyrábať pod sebou ľad namiesto toho, aby zrýchľovali vozidlo. Takže účinné zrýchlenie sa skrýva v citlivom pridávaní plynu.