SHMÚ varuje pred nebezpečnou poľadovicou a hmlou: V týchto krajoch si dávajte veľký pozor

Na strednom, severnom, časti južného a východného Slovenska platia výstrahy pred poľadovicou. V niektorých okresoch južného, stredného, severného, východného a západného Slovenska zas platia výstrahy pred hmlou.

Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí v niektorých okresoch Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho, Prešovského a Žilinského kraja. V týchto okresoch sa ojedinele očakáva tvorba poľadovice. Jej tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako sú doprava, pohyb osôb či infraštruktúra. Výstraha platí v niektorých okresoch do utorka (22. 12.) do 12.00 h, na juhu a východe Slovenska do 18.00 h.

Meteorológovia varujú aj pred výskytom hmly. Tie sa budú vyskytovať v niektorých okresoch Bratislavského, Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického, Trnavského, Prešovského a Žilinského kraja. V týchto okresoch sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 - 200 metrov. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," uviedol SHMÚ. Výstraha platí do utorka do 12.00 h.

Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa nachádza v lokalite Banská Štiavnica. V hornatejšej časti oblasti Dobšinej a na cestách II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie a II/578 Skalka - Kremnica je poľadovica. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnosť.sk. Všetky sledované diaľničné úseky na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý.

Cesty I., II. a III. triedy na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je taktiež prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Na cestách v oblasti Dobšinej a na cestách II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie a II/578 Skalka - Kremnica je miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra. Horské prechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem HP Dobšiná, kde je na vozovke miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra.