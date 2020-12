Strach Adely Vinczeovej o milovaného otca: Spisovateľ zvádza náročný boj s covidom!

Dostal ho aj ten, ktorý neveril. Spisovateľ Jozef Banáš (72) celé mesiace popieral nebezpečenstvo ochorenia novým koronavírusom.

Robil tak dokonca i po tom, čo sa nakazila aj jeho dcéra Adela (40) a zať Viktor (29). Ten mal dokonca ťažký priebeh ochorenia, ktoré u neho vyvolalo štyridsiatky horúčky. Smutná irónia života však zariadila, že sa nakoniec nakazil aj „neveriaci Tomáš“ Banáš, ktorý aktuálne zvádza s ochorením ťažký boj.

Žiaľ, korona si nevyberá a keď sa dá, berie to rad radom. Svoje o tom vedia aj Banášovci, ktorí podobnú reťazovú reakciu zažili u seba v rodine. Po tom, čo Adela Vinczeová nakazila koronou svojho manžela Viktora, nakazila aj oboch svojich rodičov. Dokonca aj svojho otca Jozefa, ktorý koronu za žiadnu veľkú hrozbu vonkoncom nepovažoval. „A čo, zomiera Viktor s Adelou, alebo čo?! Nikto ma nepresvedčil o tom, aké je to nebezpečné, nikto,“ vyjadril sa nedávno rázne spisovateľ.

Adela nám však priznala, že otec na tom aktuálne vôbec nie je dobre. „Áno, otec má COVID-19. Oboch rodičov som nakazila asi dva týždne dozadu. Mama mala príznaky skôr, otec pár dní po nej. Mama sa z toho pomaly dostáva, no otec to zvláda ťažšie,“ informuje Adela s obavami. Hoci sa snaží celú vec vnímať racionálne, predsa len to pre ňu nie je ľahká situácia.

„Našťastie nemá horúčky a nedusí sa, ale je veľmi slabý a leží. COVID u neho udrel skôr na žalúdok. Konzultujem jeho stav s odborníkmi, každý deň za nimi chodím. Otec aktuálne potrebuje absolútny pokoj, preto by som bola rada, keby ho nikto zbytočne nekontaktoval,“ odkazuje Adela, pre ktorú budú najbližšie dni veľkou výzvou.