Smrť herca Kožku († 66) v maďarskej Rajke: Prísne opatrenia na pohrebe!

Zbohom mu dajú iba tí najbližší! Smrť známeho herca Štefana Kožku († 66) zasiahla v pondelok pred týždňom celé Slovensko.

Talentovaný umelec zápasil posledné dni svojho života s koronavírusom, ktorý ho doslova oberal o posledné sily a dokonca už pomýšľal na to najhoršie. Nakoniec svoj boj prehral a jeho nehybné telo našiel sused v dome v maďarskej Rajke, kde sa pred časom presťahoval. Podľa informácií Nového Času boli už hercove pozostatky prevezené do Bratislavy. V bratislavskom krematóriu mu tak už dnes dá zbohom hŕstka jeho najbližších, avšak za veľmi prísnych bezpečnostných opatrení!

Kožka už predvádza herecké umenie v nebi. Jeho náhla smrť bola šokom nielen pre jeho rodinu, priateľov, kolegov, ale pre celé Slovensko. Posledné dni umelcovho života boli podľa všetkého plné bolesti a ukrutného trápenia. Kožka bol pozitívny na koronavírus a len pár dní pred svojím odchodom z tohto sveta nahral šokujúcu spoveď. Vo videu detailne opísal, aký ťažký priebeh ochorenia má a upozorňoval ľudí, aby COVID-19 nepodceňovali.

„Za posledné dni som zažil toľko bolesti, že som už prosil Pána Boha, aby ma zobral na druhý svet,“ šokoval herec. Či bol skutočne za jeho odchodom koronavírus, zatiaľ jasné nie je. Herec mal aj problémy so srdcom. Jeho nehybné telo našiel sused v Rajke na podnet hercovej exmanželky herečky Zuzany Skopálovej. Práve tá volala susedovi, aby išiel skontrolovať Kožku, keď sa jej už nejaký čas nehlásil. Bohužiaľ mu už nedokázal pomôcť a rovnako tak ani privolaná záchranka.

V tejto problematickej dobe musela rodina zariaďovať aj prevoz jeho pozostatkov cez hranice na Slovensko. Ako sa Novému Času podarilo zistiť, hercovo telo už na Slovensko previezli a rodina sa s ním bude môcť v utorok dôstojne rozlúčiť. Stane sa tak v bratislavskom krematóriu. Poslednej rozlúčky sa však podľa nariadení môže zúčastniť len 12 ľudia.

Aj tí musia dodržiavať rozostupy, mať k dispozícii dezinfekciu rúk a samozrejmosťou sú rúška. „Zosnulý môže byť vystavený, aj keď bol pozitívny na koronavírus. Je to na rozhodnutí rodiny,“ dozvedeli sme sa od pohrebníctva Marianum.

Spájala ich dcéra

Posledné zbohom tak dajú hercovi len tí najbližší, medzi ktorými by mala byť aj Skopálová. Hoci manželstvo medzi ňou a umelcom nebolo bezproblémové a každý išiel svojou cestou, aj naďalej zostávali v kontakte. „Vedeli sme o sebe, komunikovali sme, dokázali sme riešiť všetko a byť si nápomocní,“ priznala pár dní po smrti svojho exmanžela Novému Času herečka. Dvojicu spájala ich milovaná dcéra Rebecca.

„Štefan bol veľmi otvorený a priateľský človek, jeho život bol o tom, že miloval svoju prácu. Vždy išiel naplno - všetko alebo nič. Je mi to ľúto, sú situácie, ktoré človeka zasiahnu aj preto, že neviete, a nemáte priestor sa rozlúčiť. Potom si človek dáva veľmi veľa všelijakých otázok: Prečo? Ale na to nie sú odpovede,“ povedala so smútkom v hlase herečka.

Posledné rozlúčky počas pandémie koronavírusu

- pohreb prebieha štandardným spôsobom

- hostí v obradnej sieni môže byť iba 12

- hostia sú navyše na ozvučenej terase, resp. mimo obradnej siene

- je zabezpečená dezinfekcia

- povinné sú rúška

- neodporúčajú sa kondolencie

- musia byť dodržané rozostupy - obmedzenie fyzického kontaktu

- zosnulý môže byť vystavený, aj keď bol pozitívny na COVID-19 - je to na rozhodnutí rodiny