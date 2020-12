Zdravotná sestra Milada († 48) zomrela s COVID-19: Matka štyroch detí do poslednej chvíle verila, že sa vylieči

Prežijú Vianoce bez osoby, ktorá bola anjelom na zemi.

Po dvoch týždňoch boja na umelej pľúcnej ventilácii zomrela obľúbená sestrička zo súkromnej ambulancie všeobecnej lekárky Milada († 48), ktorú pozitívne testovali na COVID-19. Usmievavá blondínka, ktorú pacienti milovali pre jej večný optimizmus a dobré slovo, bola starostlivou mamičkou štyroch detí.

Najsmutnejšie Vianoce prežíva rodina zo Skalitého (okr. Čadca), kde bude pri rozsvietenom stromčeku chýbať mama štyroch detí Milada († 48). Do ambulancie všeobecnej lekárky v Čadci nastúpila pred 24 rokmi a onedlho mala osláviť jubilejný dvadsiaty piaty rok.

„Pracovala so mnou od 1. januára 1996 a čoskoro by sme spolu odpracovali 25 rokov, čoho sa, žiaľ, nedožila,“ povedala so slzami v očiach všeobecná lekárka Mária Vojtášová. „Bola zodpovedná, spoľahlivá a bolo pre mňa cťou pracovať s ňou. Jej heslom bolo celý život: Byť dobrou sestričkou,“ dodala lekárka, ktorá stále smúti za svojou dlhoročnou spolupracovníčkou.

Žiaľ v obci

S láskou si na sestričku spomínajú aj rodáci zo Skalitého, kde ju na miestnom cintoríne pochovali. „Išlo z nej obrovské dobro, takého človeka je vzácne poznať,“ povedal Michal. Za obetavou zdravotníčkou nesmierne smúti aj predsedníčka komory sestier Marta Buchová.

„Správu o jej úmrtí som prijala s hlbokým zármutkom a smútkom. Žiaľ je o to väčší, že Miladka nebola len obetavá, trpezlivá zdravotná sestra, ale aj láskavá a hlboko veriaca, chápajúca mama, manželka, susedka a kamarátka. Len ťažko sa hľadajú slová, ktoré by vyjadrili a aspoň trošku zmiernili bolesť najbližším,“ uviedla predsedníčka komory sestier.

Kde sa nakazila?

Podľa informácií rodinnej známej mohla prísť do kontaktu s koronavírusom v Skalitom a skutočnosť, že je pozitívna, sa ukázala vďaka celoplošnému organizovanému testovaniu. „Skalité bolo celé zamorené. Ona sa dozvedela, že je pozitívna práve pri dobrovoľnom testovaní,“ povedala. Zdravotná sestra Milada zistila, že je pozitívna 7. novembra, zdravotný stav sa jej náhle zhoršil do dvoch dní.

„Deviateho už bola na umelej pľúcnej ventilácii v nemocnici v Čadci. Bojovala až do 23. novembra a veľmi verila tomu, že sa vylieči,“ dodala rodinná známa. Nemocnica v Čadci v tom čase dala výzvu zdravotníkom, aby prišli pomôcť, a Milada mala byť prevezená do nemocnice v Bratislave na Antolskej ulici, čoho sa už, žiaľ, nedožila. Podľa rodinnej známej netrpela okrem koronavírusu žiadnymi vážnymi diagnózami.

„Miladka bola žena s veľkým srdcom, vždy ochotná pomôcť tým, ktorí to najviac potrebovali, bude nám veľmi chýbať,“ dodal starosta obce Skalité Jozef Cech.

Smútok v diecéznej charite

S veľkým zármutkom prijali správu o úmrtí Milady vo Farskej charite Skalité, kde bola dlhé roky vedúcou. „Dávala v tejto službe to najlepšie zo seba. Pamätáme si ju ako veľkodušnú ženu a vždy plnú optimizmu, takú ‚veselú kôpku‘ vždy ochotnú obetavo slúžiť núdznym. S veľkou zanietenosťou pomáhala chudobným, a to nielen vo svojej farnosti. Ako zdravotná sestra a aj dobrovoľníčka Diecéznej charity Žilina bola vždy hotová poslúžiť, húževnatosť a iskra, s ktorou vstupovala do vzťahov, prinášala svetlo do duší. Stretnutie s ňou nás zakaždým napĺňalo a obohacovalo novou chuťou slúžiť a dávať sa viac.“