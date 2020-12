Vedec Pavol Čekan vystríha pred novým kmeňom koronavírusu: Tejto katastrofe musíme zabrániť!

Čo vie o novom kmeni koronavírusu odborník? Spýtali sme sa biochemika Pavla Čekana.

O čo ide pri novom type koronavírusu, ktorý zachytili v Británii?

- Vôbec by som to nebral nejako regionálne špecificky. Tieto mutácie vznikajú sporadicky, mohlo to vzniknúť hocikde inde. Vznikajú vo všetkých typoch vírusov, nikto nevie kedy, kde takáto mutácia môže vzniknúť. Tento vírus je oveľa viac infekčný - o 70 % - čiže aj to R číslo, ktoré určuje, koľko ľudí dokáže nakaziť jeden človek, je u neho vyššie. To znamená, že pacient s takýmto vírusom dokáže infikovať oveľa viac ľudí okolo seba, čo znamená, že musíme ľudí s takýmto kmeňom izolovať čo najskôr. Alebo ani vôbec nedovoliť, aby sa takýto kmeň dostal do našej krajiny, pretože to môže spôsobiť ešte väčšie zahltenie zdravtníckeho systému.

Sú nejaké informácie o tom, či majú ľudia s týmto vírusom horší priebeh ochorenia?

- Zatiaľ nevieme, či tento kmeň zhoršuje priebeh ochorenia, ale už len to, že vieme, že je infekčnejší znamená, že bude viac infikovaných, viac hospitalizovaných a zdravotnícky systém viac zahltený. Teraz by sme mali urobiť všetko pre to, aby sme ochránili Slovensko, aby sa tento kmeň k nám nedostal.

Prečo sa takáto nebezpečnejšia mutácia objavila až po roku?

- Nedá sa časovo určiť kedy, či a aká vznikne mutácia. Ten vírus má veľmi nedokonalú polymerázu, to znamená, že keď sa vírusy delia, vznikajú chyby v replikácii a ony sú náhodné. To, že mutácia prišla až po roku, tak to je kvôli tomu, že tento vírus nemutuje až tak často. Napríklad chrípkový vírus mutuje oveľa častejšie. Tie chyby vznikajú náhodou, vírus pokojne mohol preskočiť na nejaké zviera a naspäť na človeka. Ten vírus skáče hore-dole a keď sa replikuje, tie chyby sporadicky vznikajú.

Je zaručené, že bude vakcína, ktorú dostaneme, o pár dní účinná aj proti tejto mutácii?

- Vakcína, ktorá prichádza na Slovensko, bude proti takémuto kmeňu vírusu účinná. Vyjadrenie farmafiriem je také, že mutácie neovplyvňujú efektivitu tejto látky. Ale navyše, ak by aj, tak výhoda práve tých vakcín od Pfizeru, BioNTechu a Moderny je v tom, že sa vedia veľmi rýchlo predizajnovať, pretože vyslovene sa tam robí nanovo len RNA molekula. Teda ak by aj mutácia vedela ovplyvniť, vakcínu, tak do mesiaca ju vedia nanovo vyrobiť. To je výhoda RNA vakcín.