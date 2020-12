Rodiny po zavraždenom páre Kuciak († 27) a Kušnírová († 27): Krok, na ktorý sa dlho duševne pripravovali

Už niekoľko mesiacov mal byť dom vo Veľkej Mači, v ktorom býval zavraždený novinár Ján Kuciak († 27) so snúbenicou Martinou Kušnírovou († 27), zbúraný.

Pôvodne tak pozostalé rodiny plánovali spraviť ešte v lete, no celý proces sa naťahuje. Oficiálnu žiadosť podali až minulý týždeň. Čo sa okolo domu deje?

Dom, v ktorom si v osudný februárový večer našli guľky vystrelené zo zbrane nájomného vraha Miroslava Marčeka telá nevinného mladého páru, definitívne zbúrajú. Po vyše dva a pol roku od popravy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky sa tak rozhodli rodiny zavraždenej dvojice.

„Ide sa búrať, ja som dala plnú moc pánovi Kuciakovi, keďže ja mám malé deti pracovne, tak nemôžem chodiť za tým. On to teda rieši,“ povedala pre Nový Čas mama Martiny Zlatica Kušnírová s tým, že hypotekárne záväzky za dom už vyrovnali - polovicu zaplatila ona a polovicu Kuciakovci. „Stále platí plán, že bude park a múzeum. Ešte to nemáme presne ošetrené, že ako to bude, ale tak by sme to chceli,“ doplnila pani Zlatica.

Viac informácií o projekte prezradil otec Jozef Kuciak. Oficálnu žiadosť na búracie práce kvôli komplikovanému hľadaniu stavebnej firmy, ktorá odpad bezplatne zlikviduje, podal len nedávno. Očakáva však, že zrovnať stavbu so zemou do konca roka nestihnú. „Už sa vytvorila taká skupinka, pridal sa aj Trnavský samosprávny kraj. Bude tam park s tým, že tam ostane len jedna izbička pamätná, v tej pôvodne letnej kuchyni,“ priblížil Jánov otec a dodal, že župe, ktorá sa má o múzeum starať, pozemok nepredajú, ale iba dajú do dlhodobého prenájmu.

„Neviem, kedy sa to bude búrať. To už asi nie tento rok. Do toho výročia vo februári by malo byť už rozhodnuté o všetkom, s tým, že by sa mala vyhlásiť aj nejaká súťaž pre architektov,“ nádeja sa Jozef. Slávnostné otvorenie parku by podľa neho mohlo byť vo februári 2022.