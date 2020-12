Slováci v zahraničí budú sláviť sviatky v časoch pandémie rôzne: Aké budú naše Vianoce v cudzine!

Chýba im vôňa maminých koláčov aj objatie blízkych.

Nielen pre ľudí na Slovensku budú mať tohtoročné Vianoce trpkú príchuť. Vychutnať si blízkosť rodiny nemôžu niektorí Slováci žijúci v zahraničí počas celého roka, a tak si návrat domov na Vianoce užívali o to viac. Teraz však uviazli v rôznych kútoch sveta a každý z nich veľmi intenzívne prežíva odlúčenie. Aké opatrenia platia v krajine, kde sa práve nachádzajú, čo im najviac chýba a bez čoho nie sú pre nich tieto sviatočné dni tým pravým orechovým?!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Veľká Británia

Veľmi mi chýba rodina

Galina (36), módna návrhárka, Londýn Otvoriť galériu Veľká Británia: Galina (36) Zdroj: ag

Kvôli momentálnej situácii sa Galina s priateľom rozhodli sviatky stráviť v Anglicku. „Máme vyhlásený 4. stupeň a rozpráva sa, že sviatky sú prakticky zrušené. Ľudia sú nahnevaní a vláda nevie, čo robiť, a zvyšuje sa panika a hnev,“ vraví. Napriek všetkému sa rozhodla nezanevrieť na vianočnú atmosféru.

„Už od novembra nám stojí stromček a máme to tu krásne vyzdobené. Darčeky pre rodiny sú už na ceste. Strašne nám chýba rodinný pokoj. Obidvaja máme veľké rodiny a zbožňujeme sa navzájom stretávať. Tento rok síce je, aký je, ale určite budeme nonstop v kontakte. A hneď, ako sa bude dať, letíme za nimi. A, samozrejme, chýba aj jedlo, ale rodičia nám poslali balíček plný maškrtiek,“ opisuje priebeh nadchádzajúcich sviatkov.

Švajčiarsko

Priniesli sme zvyky zo Slovenska

Patrícia (46), žena v domácnosti, Suhr Otvoriť galériu Švajčiarsko: Patrícia (46) Zdroj: ap

Vo Švajčiarsku bude od utorka 22. 12. 2020 až do 22. 1. 2021 lockdown. „Platí aj pre Vianoce, otvorené by mali byť všetky obchody, ale len do 19.00 a žiadny nedeľný predaj. Šport, kultúra a reštaurácie budú zavreté, iba kantóny s lepšou epidemiologickou situáciou môžu mať obmedzenia miernejšie. Školy zostávajú otvorené, s povinnosťou nosiť masku,“ hovorí Patrícia.

Švajčiarske Vianoce sa podľa jej slov od tých našich až tak nelíšia: „Až na to, že Štedrý deň je vo väčšine kantónov normálny pracovný deň, rodiny sa schádzajú, aby spolu povečerali nielen 24. 12., ale trebárs aj 25. 12... Čo rodina, to iný zvyk, majú stromček, dávajú si darčeky a čo sa týka jedál, v obľube je napr. také fondue chinoise. My budeme mať večeru, na akú sme z domu zvyknutí, šošovicová alebo rybacia polievka a vyprážaný kapor so zemiakovým šalátom."

Maldivy

My Liptáci potrebujeme k zime sneh

Robert (38), cestovateľ, Nalaguraidhoo

Otvoriť galériu Maldivy: Robert (38) Zdroj: ar

Nadšený cestovateľ sa nachádza na súkromnom ostrove. „K návštevám Maldív človek potrebuje iba negatívny PCR test (certifi kát nie starší ako 96 hodín) a vyplnenie príslušného tlačiva online 24 hodín pred príletom. Situácia ohľadom koronavírusu na ostrove je veľmi priaznivá. Každý návštevník má certifi kát, že je negatívny. Personál hotela už ostrov neopustil od marca tohto roku a testovaný na COVID-19 je každé dva týždne,“ opisuje situáciu na ostrove.

Keďže sa dennodenne tešia z vysokých teplôt a silného slnka, prostredie ani nepôsobí vianočným dojmom. „Rezort sám o sebe má vianočnú výzdobu, ale k pravej nálade my z Liptova potrebujeme proste sneh a zimu,“ vysvetľuje. A čo mu v exotike z domoviny v tomto čase najviac chýba? „Kontakt s mojou najbližšou rodinou,“ dodáva.

Česká republika

Nemôžem objať brata

Dana (60), majsterka odborného výcviku, Praha Otvoriť galériu Česká republika: Dana (60) Zdroj: ad

V susednej Českej republike situácia rovnako nie je priaznivá. „Máme zákaz vychádzania po 23. hodine, zatvorené sú bary a reštaurácie, stretnúť sa môže len 6 osôb. Ale všetko sa veľmi rýchlo mení. Strašne rada by som videla rodinu na Slovensku, objala brata, išla na hroby rodičom. Ale nedá sa,“ zúfa si Dana, ktorá žije v Prahe. Na Vianoce sa však vynájdu a posnažia sa užiť si ich v rámci možností.

„Z jedla mi chýbajú oblátky s medom, čo sa tu nepodáva. Urobíme si však obaľovanú tresku so zemiakovým šalátom a lososa na masle a petržlenové zemiaky a hubovú omáčku so sušenými slivkami. Chýbať nemôže krájanie jablka, púšťanie plávajúcich sviečok, hádzanie papuče a slovenské koledy,“ opisuje tradičné zvyky.

USA

Vianoce bez zemiakového šalátu

Lenka (37), žena v domácnosti, New Hampshire Otvoriť galériu USA: Lenka (37) Zdroj: al

Slovenka žijúca v Spojených štátoch amerických vraví, že v ich štáte je odporúčané necestovať. „Ľudia by mali zostať len v kruhu svojej najbližšej rodiny. Pred návštevou by si mal človek spraviť test, ale väčšina ľudí na to kašle, podobne to bolo aj počas Vďakyvzdania. My ako rodina nikam nechodíme, bez ohľadu na to, či je alebo nie je COVID,“ vysvetľuje neľahkú situáciu.

Vianoce budú mať na slovensko-americký spôsob. „Robíme ryby aj rezne a k tomu typickú americkú šunku, pečené zemiaky, lebo deti nemajú rady náš zemiakový šalát, ten mi bude chýbať. Domov nám ale prevoňajú tradičné slovenské cukrovinky ako vanilkové rožky či medovníky,“ hovorí.

USA

S rodičmi a priateľmi len cez videohovor

Dominik (25), tanečník, San Francisco

Obľúbené vianočné sviatky bude sláviť za veľkou mlákou aj tanečník Dominik. „Momentálne je nariadený lockdown, po 10. večer sa nesmieme zdržiavať vonku a vychádzať von. Cestovať môžu iba pracovníci, ktorí sú nevyhnutní, alebo majú špeciálne povolenie,“ vyratúva nariadenia. Samozrejme, aj tu platí odstup a nosenie rúšok v obchodoch medzi ľuďmi.

„Mám v pláne využiť voľne chvíle naplno, teda venovať sa tancu, cvičeniu, online študovaniu. S rodinou a kamarátmi sa spojím cez video. Americké Vianoce sú iné tým, že vianočná výzdoba začína hneď po tom, ako sa skončí Halloween, vrátane vianočného stromčeka. Populárna je výzdoba domov - externé osvetlenia a osvetlené ulice. Čo sa týka jedla, servírujú pečeného moriaka, zemiakové pyré, tekvicový koláč a puding. Ja mám rád ten náš tradičný chod jedál,“ vysvetľuje.

Gibraltár

Moje prvé Vianoce bez blízkych

Luisa (35), enviromentálna výskumníčka, Queensway Quay

Až doposiaľ na Gibraltáre všetko fungovalo ako predtým. Pár dní nazad však prijali isté opatrenia. „Reštaurácie sa zatvárajú od 19. hodiny, sedieť môžeš ale aj vo vnútri. Rúška sa musia nosiť len na hlavnej ulici, na námestí a v obchodoch. Na Vianoce zostávame doma, doobeda si dáme nejakú túru, na večeru budeme mať lososa a zemiakový šalát. To mi vždy robievala mama v detstve. Chýbať nebude ani kapustnica.

Priateľ je napoly Belgičan, napoly Francúz, on bude pripravovať predjedlo a dezert budeme robiť spolu,“ opisuje tradície partnerov Lusia. Vianočnú atmosféru by ste však na Gibraltáre hľadali márne. „Nie je tu sneh, teploty sú okolo 20 stupňov Celzia, takže to kúzlo sviatkov tu chýbam" konštatuje Slovenka s tým, že nechce riskovať nakazenie blízkych, preto domov nepocestuje.