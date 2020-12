Česi sa obávajú najhoršieho, minister to povedal jasne: Musíme konať čo najskôr!

Český minister zdravotníctva Jan Blatný navrhuje, aby krajina prešla do najvyššieho stupňa protiepidemických opatrení už 25. decembra.

Po pondelkovej schôdzi vlády uviedol, že navrhol, aby definitívne rozhodnutie v tejto veci padlo v stredu. Informuje o tom portál TN.cz.

Rizikové skóre, od ktorého závisí zmena protiepidemických opatrení, zostáva na hodnote 76, ktorá zodpovedá piatemu stupňu systému PES. Česko pritom len v piatok oficiálne prešlo z tretieho do štvrtého stupňa. Museli sa tak opäť zavrieť napríklad reštaurácie, kaviarne alebo hotely. V piatom stupni podľa ministra nebudú platiť žiadne výnimky, zaviedol by sa prísnejší zákaz vychádzania, zatvorili by sa obchody, služby aj školy.

Premiér Andrej Babiš zase počas tlačovej konferencie oznámil, že v sobotu večer by mali do Českej republiky prísť prvé dodávky vakcíny od firiem Pfizer a BioNTech. Bude to 9 750 dávok a očkovanie by sa mohlo začať už v nedeľu.

Česko v utorok čaká ešte jedno dôležité hlasovanie, Poslanecká snemovňa bude rozhodovať o predĺžení núdzového stavu. Ten v súčasnosti platí do 23. decembra a vláda chce jeho predĺženie do 22. januára.

V Česku sa dosiaľ nakazilo koronavírusom viac ako 627-tisíc ľudí, pričom v nedeľu laboratóriá odhalili 3 364 prípadov. V súčasnosti tam evidujú 82 426 aktívnych prípadov, v nemocniciach leží 4 398 pacientov a 588 z nich je vo vážnom stave. Viac ako 534-tisíc osôb sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo a viac ako 10-tisíc v jej dôsledku zomrelo.