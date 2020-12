Na svete už zaznamenali stovky variácií koronavírusu: Nové mutácie pomôže zastaviť očkovanie

Potenciál pre nové mutácie a varianty koronavírusu významne zníži vyšší počet očkovaných.

Všetky vírusy, vrátane vírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, sa časom menia. Na celom svete boli doteraz identifikované už stovky variácií koronavírusu. Hoci zatiaľ nie sú dôkazy o zmenách v závažnosti ochorenia, protilátkovej odpovedi alebo účinnosti vakcíny, existujú predbežné náznaky, že by sa variant z Veľkej Británie mohol ľahšie šíriť medzi ľuďmi. Informovala o tom Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR a dodala, že Svetová zdravotnícka organizácia odporúča, aby sa uskutočnili ďalšie virologické štúdie zamerané na pochopenie špecifických mutácií opísaných vo Veľkej Británii.

"Vírusy sa menia, keď cirkulujú, a tieto zmeny môžu viesť k zmenám v charakteristikách vírusu. Je kľúčové zastaviť šírenie pri jeho zdroji: udržiavať hygienu rúk, fyzický odstup, používanie rúšok a všetky ďalšie opatrenia. Čím viac ľudí bude očkovaných, tým viac sa zníži cirkulácia vírusu, a tým sa zníži jeho potenciál pre nové mutácie a varianty," zdôrazňuje hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR.

Pri novom variante vírusu sa môže znížiť účinnosť diagnostických testov, pri ktorých sa používa ako cieľový gén S-gén. Na základe Štandardného postupu pre mikrobiologickú diagnostiku pri suspektnej infekcii vírusom SARS-CoV2 pre laboratóriá klinickej mikrobiológie v SR, by sa v našich laboratóriách mala diagnostika SARS-CoV-2 zameriavať na cieľové gény E-gén a RdRp-gén. "V slovenských laboratóriách by preto nemalo dochádzať k zníženej citlivosti diagnostiky a aj nový britský variant vírusu by naše postupy mali odhaliť," dodáva Daša Račková.