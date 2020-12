Pekný hokejový príbeh: Prišiel na skúšku a je z neho líder

Krásny príbeh! Hokejový vicemajster sveta z roku 2012 Juraj Mikúš (33) mal v posledných sezónach viaceré zdravotné problémy.

Aj preto si v lete dlho hľadal klub a napokon mu pomocnú ruku podal Zvolen. Kouč Peter Oremus (50) ho zobral do tímu na skúšku a on sa jemu, vedeniu i fanúšikom odvďačuje za šancu skvelými výkonmi. Patrí totiž medzi top lídrov mužstva!

Odchovanec skalického hokeja Juraj Mikúš zažíva od sezóny 2008/2009, keď po boku legendárneho Žigmunda Pálffyho nazbieral v základnej časti famóznych 90 bodov, svoj druhý najlepší štart v kariére. Momentálne stihol v drese Zvolena odohrať 20 stretnutí a na svojom konte má 6 gólov a 15 asistencií. „Teší ma, že sa darí najmä tímu a aj mne. Musím povedať, že máme dobre poskladané mužstvo a hoci máme teraz viacero hráčov zranených, tak všetci ťaháme za jeden povraz,“ vyjadril sa na úvod pre Nový Čas Mikúš, ktorý, paradoxne, prišiel do kádra Zvolena na poslednú chvíľu.

„Nemal som v lete zmluvu, už to vyzeralo, že začnem v druholigovej Skalici, ale potom sa mi ozval kouč Peter Oremus. Pozná ma práve zo Skalice i z národného tímu, dal mi šancu na skúšku a som rád, že som v tíme zotrval,“ pokračuje vicemajster sveta z roku 2012, z ktorého je líder mužstva. „Ja to tak neberiem, i keď roky už na to mám. Začal som v treťom útoku, postupne som sa prepracoval do prvej formácie a ako som povedal, hlavné je to, aby sa darilo mužstvu a získavali sme body,“ doplnil Mikúš.

Mikúš vo Zvolene

20 zápasov

6 gólov

15 asistencií

21 bodov