Británia sa obáva prázdnych pultov: Hrozí, že ľudia sa nedostanú k potravinám

Po tom, ako britská vláda informovala o novej a infekčnejšej mutácii nového koronavírusu na juhu Anglicka začali európske krajiny postupne zatvárať hranice.

Medzi prvými tak urobilo Francúzsko a Briti sa obávajú, že len pár dní pred definitívnym odchodom krajiny z Európskej únie, s ktorou sa Londýn stále nedohodol na budúcich obchodných vzťahoch, nastanú problémy so zásobovaním obchodov potravinami.

Dopravné spojenie s Britániou pozastavili viaceré európske ekonomiky. Urobili tak Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Holandsko, Rakúsko, Írsko, Belgicko a pridali sa aj Poľsko či Švajčiarsko. Najväčším problémom pre Britov je však uzatvorenie hranice s Francúzskom, čím Paríž odstavil jednu z najdôležitejších dopravných tepien medzi Britániou s kontinentálnou Európou.

Britská sieť supermarketov Sainsbury's varovala, že ak sa situácia v dohľadnom čase nestabilizuje, do niekoľkých dní sa pozastavenie dopravného spojenia ukáže na pultoch britských obchodov. "Ak sa situácia čoskoro nezmení, v najbližších dňoch budeme mať problémy dostať na pulty karfiol, brokolicu, hlávkový šalát či citrusové ovocie. To všetko sa v tomto období dováža do Británie z kontinentálnej Európy," uviedla spoločnosť.

Táto situácia sa odrazila aj na finančných trhoch. Prudko klesli najmä ceny akcií európskych leteckých spoločností, akcie easyJetu klesli zhruba o 8 % a spoločnosti Air France-KLM približne o 7 %. Britská libra sa oproti doláru prepadla o 2,5 % a smeruje k najvýraznejšiemu dennému poklesu od marca.