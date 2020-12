Valjenta čakajú skromnejšie Vianoce: Zranenie na tréningu a zvláštny darček od klubu

Divoký záver roka! Futbalový RCD Mallorca, pred víkendom líder druhej španielskej ligy, podľahol nečakane doma Fuenlabrade zo stredu tabuľky 2:3.

Bláznivý zápas s 12 žltými a dvoma červenými kartami sledoval iba z tribúny slovenský stopér domáceho tímu Martin Valjent (25). Jedného z najvyťaženejších slovenských legionárov nepustilo na ihrisko zranené koleno. Je to iba jeho štvrtá absencia z doterajších 19 zápasov sezóny. Rodák z Dubnice sa v nedeľu presunul domov, kde strávi vianočné sviatky v kruhu najbližších. A bude držať koleno v pokoji. „Nie je to nič vážne. Na tréningu som po vzdušnom súboji zle dopadol. Skúšal som pokračovať, ale nešlo to. Tréner usúdil, že je čas oddýchnuť si. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou odhalilo natiahnutý vnútorný väz. Mal by som vynechať maximálne jeden zápas,“ prezradil Martin pre Nový Čas.

RCD Mallorca vstúpil do sezóny a aj ju ukončil prehrou. Na čele tabuľky ho tak pred zimnou prestávkou predstihol o bod Espanyol Barcelona. Proti Fuenlabrade odohral nešťastný zápas. „Inkasovali sme hneď na začiatku, čo sa nám v tomto ročníku ešte nestalo. Potom nám rozhodca po zhliadnutí videa prekvapujúco neuznal vyrovnávajúci gól. Ďalšiu ranu sme schytali, keď do prestávky vylúčil dvoch našich hráčov. Chalani sa držali statočne aj v deviatich. Klobúk dole pred nimi. Vyrovnali, ale na tretí gól súpera už nedokázali odpovedať.“

Valjent je pilierom defenzívy RCD Mallorca a jedným z jej najstabilnejších hráčov. Vlani chýbal vo Primera Division len v dvoch zápasoch, teraz v nižšej súťaži štyrikrát – z toho dva razy pre účasť v reprezentácii. „Som rád, že tréner so mnou ráta a dáva mi priestor. Až do posledného zápasu sme mali najlepšiu obranu v súťaži, keď sme dostali iba štyri góly, čo je pre mňa pozitívne zistenie. Je to však zásluha celého mužstva, ktorého kostra ostala pokope.“

Na turistami vyhľadávanom ostrove panoval ešte donedávna normálny život vďaka najlepším pandemickým výsledkom v rámci Španielska. „Málo pozitívnych prípadov dovoľovalo mať otvorené reštaurácie a bary. Jediným obmedzením bol zákaz nočného vychádzania. Teraz pred Vianocami stiahli zatváracie hodiny už na pol siedmu, aby sa situácia nezhoršila.“

V klube je testovaný takmer každý deň. Zatiaľ sa nakazil iba jeden hráč, aj to ešte pred začiatkom sezóny. Ani doma v Dubnici sa nevyhne kontrole. „Klub nás vyzval, aby sme strávili sviatky iba s najbližšími. Vedenie ligy nám zabezpečilo antigénové testy, ktoré sme si zobrali so sebou, aby sme boli stále v bezpečí. Vzhľadom na situáciu nás čakajú skromnejšie Vianoce. Je dôležité sa k tomu postaviť zodpovedne. Teším sa, že si užijem týždeň voľna s rodinou,“ uzavrel Valjent.

VALJENT (25) V ČÍSLACH

5 miliónov eur je trhová hodnota Slováka

1. najdrahší hráč RCD Mallorca.

7. najcennejší hráč La Ligy 2.

9. najdrahší futbalista Slovenska.

141. najcennejší hráč sveta narodený v 1995.

258. najdrahší stredný obranca planéty.

36 zápasov z 38 odohral vlani v Primera Division.

4 duely z 19 vynechal v tejto sezóne La Ligy 2.