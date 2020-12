Slovensko na tom nikdy horšie nebolo: Fialkové rozprávajú o bezmocnosti a slabosti

Biatlonová reprezentácia Slovenska je po prvých štyroch kolách Svetového pohára bez bodu, čo sa doteraz nikdy nestalo.

Na bodované miesta v individuálnych pretekoch nedosiahol nikto z mužov a žien vrátane najväčších nádejí: sestier Paulíny a Ivony Fialkových. Tie pre koronavírus v ich tíme museli vynechať úvodné dve kolá SP vo fínskom Kontiolahti a sezónu odštartovali až v Hochfilzene. Lenže vysoké ambície zďaleka nenapĺňajú.

Úspešnejšia je zatiaľ Ivona, ktorá sa dvakrát prebojovala do stíhacích pretekov po 58., resp. 45. mieste v rýchlostných pretekoch. V stíhačke však doslova "vybuchla" na strelnici, keď si pripísala šesť, resp. deväť nepresných výstrelov. "Od svojich juniorských čias som mala v streľbe v ľahu oporu a zrazu ju nemám. Neviem, čo sa stalo, prečo to zrazu nepadá. Je to bezmocnosť... Po kvalitnom sústredení prišla choroba aj karanténa, bolo to psychicky náročné. Nezostáva mi nič iné len dúfať, že po Novom roku sa karta obráti," uviedla 26-ročná Ivona Fialková pre RTVS.

Ešte horší vstup do sezóny má za sebou jej o dva roky staršia sestra Paulína. Dva šprinty v Hochfizene jej priniesli len 86. a 80. miesto, keď z desiatich streleckých položiek netrafila až osemkrát. Pritom Paulína Fialková má za sebou osem pódiových umiestnení v individuálnych pretekoch SP a v celkovom poradí ročníka 2018/2019 skončila na šiestom mieste. "Cítim sa slabá aj pomalá. Nedokážem zrýchliť a mám aj silový problém," skonštatovala P. Fialková pre RTVS. Na sociálnej sieti sa fanúšikom ospravedlnila týmito slovami: "Nemám slová na moju streleckú aj bežeckú formu, ale verím, že môžem byť späť. Ďakujem za podporu v týchto náročných časoch."

Sestry Fialkové priznali, že po tvrdej dvojmesačnej drine v príprave, keď trávili čas len s ľuďmi vo svojom tíme, sa tešia domov na Vianoce. A po nich by chceli začať ako keby nanovo túto sezónu so zameraním sa najmä na majstrovstvá sveta. Tie sa uskutočnia 9.- 21. februára 2021 v slovinskej Pokljuke. "Po dvojmesačnom záťahu sa teším domov na Vianoce. Nič nevzdávam a budem trénovať. Vynasnažím sa pripraviť na majstrovstvá sveta, aj keď pretekať vo Svetovom pohári sa bude ešte v Oberhofe a Anterselve. Všetko sa už bude prispôsobovať svetovému šampionátu," doplnila Paulína Fialková pre RTVS.