Herec Igonda tvárou charitatívnej poľovačky, ľudia sú znechutení: Pomoc deťom zabíjaním zvierat?!

Spojenie, aké dokáže len málokto pochopiť. Na Slovensku sa mala konať charitatívna poľovačka. Už len zaradenie týchto dvoch slov za sebou znie ako paradox.

Národná charitatívna poľovačka sa mala konať s podporou slovenských celebrít ako je moderátor Patrik Švajda, či herec Marko Igonda. Igonda sa stal dokonca ambasádorom projektu. Ako sa herec vyjadril, akciu podporil, pretože výťažok z nej má pomôcť chorým detičkám. Moderátor Patrik Švajda je známy svojou záľubou v poľovníctve, a tak sa tiež stal tvárou tejto paradoxnej akcie. Charitívna poľovačka bola napokon kvôli pandémii zrušená, ako však organizátori tvrdia, prvý ročník mal započať tradíciu. Vyzbierané peniaze tak, podľa informácií Nového Času, organizátori odovzdajú deťom aj bez strieľania nemých lesných stvorení.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Toto spojenie sa však nezdalo viacerým Slovákom a tiež ochranárskym organizáciám. Na sociálnych sieťach sa spustila vlna kritiky, pod videom, v ktorom Igonda svoj postoj obhajoval, muselo byť dokonca vypnuté komentovanie. "Národná charitatívna poľovačka? V akom vesmíre je toto normálne, prosím vás? Vyjadrite sa, prosím, ak sa vám to zdá total mimo, nech sa uistím, že ja nie som z iného vesmíru," píše jeden z pohoršených ľudí. "Charita sa má robiť absolútne NEZIŠTNE. Kto, preboha, vymyslel takýto hlúpy spôsob charity? To ste nemohli spraviť zbierku medzi poľovníkmi, keď chcete pomáhať? To keď nabudúce podporím choré dieťa, tak za každé euro mám odtrhnúť napriklad kvet?" pokračuje komentujúci vysvetľovaním nelogickosti akcie.

"Charitatívna poľovačka? A odvolávať sa na pomoc chorym deťom? Zabíjanie zvierat na pomoc chorým deťom..." nechápe ďalšia Slovenka. "Svet sa nezbláznil, to len jednotlivci si vykupujú svedomie. Minulý týždeň nás šokoval developer a jeho úmysel byť ochranárom a tento víkend poľovníci zverejnili svoju kampaň ´vykupovania svedomia charitou´ -> Národnou charitatívnou poľovačkou," reaguje ochranárske združenie My sme les.