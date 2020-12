Ako prežiť Vianoce bez zbytočných konfliktov a obťažovania okolia

Vianoce sú najkrajším sviatkom v roku – čarovným obdobím, ktoré prežívame v kruhu svojej rodiny. Tie tohtoročné budú podstatne komornejšie, v oveľa menšom kruhu ľudí, ako sme boli po minulé roky zvyknutí. Pre epidémiu Covid-19 platí na Slovensku zákaz vychádzania a možnosť prežiť vianočné sviatky len vo svojej „vianočnej bubline“.

S členmi najbližšej rodiny a jednej rodiny, s ktorou sa rozhodneme počas sviatkov navštevovať, nás iste veľa spája. Každý má však aj svoje vlastné zvyky, svoj naučený spôsob správania, svoje preferencie a mnohé očakávania. Keď spoločne strávime viac času medzi štyrmi stenami, hrozí aj riziko väčšej miery konfliktov, neraz aj kvôli maličkostiam. Niekomu nevyhovuje, aký film práve beží v televízore, inému vadia pohodené veci v miestnosti, niekto mal len iné očakávania od Ježiška, alebo si prial stráviť Vianoce na svahu a vo wellness centre namiesto vo vlastnej obývačke – a takmer všetci sú už tak trochu frustrovaní z neistej situácie bez jasných pravidiel a zreteľne načrtnutej budúcnosti. A práve vtedy môžu byť nepodstatné maličkosti dôvodom na to, aby vybublali negatívne emócie a v polčase vianočnej radosti a veselosti explodovala hádka.

Fajčiari to majú počas Vianoc ťažké

O to ťažšie to majú dospelí užívatelia nikotínových produktov, ktorí sú počas Vianoc doma, alebo v exteriéri – s rúškom. A cez rúško sa holdovať svojmu (zlo)zvyku veľmi nedá. Navyše, ak chcú byť aspoň trochu ohľaduplní k svojmu okoliu, snažia sa svojimi zvykmi neobmedzovať a neobťažovať ostatných členov domácnosti. Veď dym a nepríjemný zápach z horiacej cigarety neobšťastní asi žiadneho nefajčiara. A práve zvyky spojené s fajčením sú jedným z možných dôvodov na hádku v rodine. Aspoň tomuto konfliktu sa však už dá ľahko vyhnúť.

Užitie nikotínu inak ako dymiacou cigaretou – novinka už aj na Slovensku

Práve v predvianočnom a vianočnom čase sa už aj na Slovensku objavila na pultoch trafík, obchodov s tabakovým tovarom a na čerpacích staniciach novinka, ktorá je veľmi obľúbená u mnohých dospelých užívateľov nikotínových produktov v zahraničí. British American Tobacco prináša svoju veľmi vydarenú predstavu, ako nájsť vhodnú modernú alternatívu ku klasickej a tak trochu zastaranej a nemodernej cigarete. Tou sú nikotínové vrecúška VELO – bez obsahu tabaku, s potenciálne nižším zdravotným rizikom a jednoduchý užitím kdekoľvek. Stačí si vrecúško vložiť pod hornú peru, kde sa z neho nikotín postupne uvoľňuje do tela cez sliznicu ústnej dutiny, a do 30 minút ho vyhodiť do koša alebo ho vložiť pod vrchnák škatuľky VELO. Keďže pri tejto forme užitia nikotínu nedochádza k horeniu, dospelí užívateľ nikotínových produktov neobťažuje svoje okolie a u(s)pokojenie nikotínového nutkania si môže užiť prakticky kdekoľvek.

Otvoriť galériu Zdroj: VELO

Pestrosť v chutiach aj intenzite nikotínu

Ako sa hovorí, zvyk je železná košeľa. Preto si možno nejeden fajčiar povie, že táto novinka nie je nič pre neho. Nikotínové vrecúška VELO však majú čo ponúknuť – okrem pokoja v rodine počas vianočných sviatkov aj širokú škálu príchutí a intenzity nikotínu. Na výber je až 7 rôznych variantov – mentolové aj ovocné. K mentolovým príchutiam patrí VELO Polar Mint, X-Freeze, Freeze, či Ice Cool so závanom mäty i horských bylín. Spomedzi ovocných príchutí stoja za vyskúšanie VELO Urban Vibe s chuťou čerešní a brusníc, VELO Tropic Breeze s intenzívnou chuťou mandarínok, marakuje a manga, či VELO Berry Frost s nádychom malín, borievok a ostružín.

Otvoriť galériu Zdroj: VELO

A na záver, ako uviedol Tomáš Tesař, riaditeľ komunikácie British American Tobacco: „Veríme, že užívanie moderných nikotínových alternatív, ako je VELO, prináša veľa výhod. Mnohí fajčiari chcú fajčenie obmedziť, v čom im môžu tieto alternatívy pomôcť.“

Ak si teda na Nový rok budete dávať predsavzatie prestať fajčiť, možno vám na strastiplnej ceste od fajčiara k nefajčiarovi pomôžu práve nikotínové vrecúška VELO.

Nikotínové vrecúška VELO sú určené výlučne pre dospelých užívateľov nikotínových produktov a obsahujú nikotín, ktorý je vysoko návykovou látkou.

Viac o produkte nájdete na sociálnej sieti Facebook VELO SK.