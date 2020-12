Voľby by v decembri vyhral Hlas: Bitka o 2. miesto! Toto Igora Matoviča nepoteší

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v decembri vyhrala strana Hlas - sociálna demokracia so ziskom 22,8 percenta hlasov.

V prieskume preferencií volebných strán nasleduje strana SaS (16,2 percenta) a hnutie OĽANO (14,2 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý organizovala od 17. do 19. decembra na vzorke 1000 respondentov. Na ďalších miestach by sa umiestnili strana Smer - sociálna demokracia (9 %), Progresívne Slovensko (6,5 %), Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (5,7 %) a hnutie Sme rodina (5,7 %). Pred bránami parlamentu by skončilo so ziskom 4,7 percenta Kresťanskodemokratické hnutie, koaličná strana Za ľudí (4,7 %), Vlasť (2,5 %) či Slovenská národná strana (1,6 %). Voliť by nešlo 17,6 percenta respondentov, 1,6 percenta nechcelo odpovedať a 17,3 percenta ľudí nevedelo povedať, koho by išli voliť. Správu aktualizujeme.