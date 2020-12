Plošné testovanie v Trenčíne: Už sú známe výsledky! Rybníček si kopol do vlády

Víkendové celoplošné testovanie antigénovými testami dopadlo v Trenčíne nad očakávanie, účasť prekvapila aj vedenie mesta. V pondelok o tom informoval primátor Trenčína Richard Rybníček.

"Za sobotu a nedeľu (19. - 20. 12.) sa prišlo dať otestovať 21 660 obyvateľov, z toho bolo pozitívne testovaných 560, čo je 2,59 percenta. Na testovaní sa zúčastnili obyvatelia Trenčína a 11 okolitých obcí," povedal Rybníček.

Ako dodal, po konzultáciách so slovenskými epidemiológmi sa dohodli na tom, že v utorok (22. 12.) pretestujú PCR testami všetkých, ktorí mali pozitívny antigénový test a nemajú príznaky ochorenia. Testovanie PCR testami by sa malo týkať približne 300 ľudí.

"Je to preto, aby sme zistili, či nešlo o falošnú pozitivitu antigénového testu. Verím, že pozitívni ľudia zostanú doma a že o týždeň alebo o dva sa situácia v Trenčíne začne zlepšovať. My sme celoplošné testovanie zorganizovali za štyri dni. Samospráva dokáže byť pružná a ukázalo sa, že podobné testovanie sa bude dať zorganizovať v každom meste, ktoré to bude potrebovať. Štát v tom môže zohrať sekundárnou úlohu, dodá testy, ale nebude sa starať do organizácie testovania," doplnil trenčiansky primátor.