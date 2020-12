Krajiny Európskej únie už čoskoro začnú s očkovaním: Povolí EMA potrebnú vakcínu?

Európska agentúra pre lieky (EMA) by v pondelok mala vydať podmienečné povolenie pre vakcínu proti chorobe Covid-19 od firiem Pfizer a BioNTech.

Agentúra o vakcíne rozhoduje v čase, keď Európu znepokojuje nová, údajne výrazneejšie nákazlivá mutácia koronavírusu SARS-CoV-2, ktorá sa šíri na juhu Anglicka. Európska únia bude v pondelok rokovať o koordinovanejšej reakcií na nový kmeň vírusu potom, čo mnoho európskych krajín v nedeľu oznámilo zákaz letov z Británie.

Experti vrátane tých zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zatiaľ nemajú dôkazy, že by zmutovaný vírus vyvolával ťažšie prípady choroby Covid-19 alebo že by u neho neúčinkovali vyvinuté vakcíny. Očkovaciu látku od Pfizeru a BioNTech, o ktorej rozhoduje EMA, schválilo v posledných týždňoch pre mimoriadne použitie niekoľko krajín. Najskôr sa začalo očkovať v Británii, neskôr v Spojených štátoch a Kanade. V pondelok sa plánuje nechať zaočkovať aj novozvolený americký prezident Joe Biden s manželkou Jill, a to za prítomnosti médií.

V krajinách Európskej únie očkovanie začne 27. decembra. Európska agentúra pre lieky (EMA) v zrýchlenom konaní posudzuje tiež vakcínu americkej firmy Moderna, posudok k nej by mala vydať 6. januára. V USA by očkovanie touto vakcínou malo začať už v pondelok.

Kvôli pokračujúcemu šíreniu koronavírusu niektoré európske krajiny ďalej sprísňujú opatrenia. Taliansko od pondelka obmedzí voľný pohyb a až do 6. januára zakáže ľuďom cestovať medzi jednotlivými regiónmi. Slovensko uzavrie kvôli šíreniu koronavírusu najmenej na tri týždne väčšinu predajní.