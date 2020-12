Bratislavskí poslanci schválili nový rozpočet: Kto dostane v roku 2021 najviac peňazí

Odklepnuté. Na poslednom tohtoročnom zasadnutí schválili župní poslanci nový rozpočet, ktorý sa oproti minuloročnému mierne zvýšil.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bude v roku 2021 hospodáriť so sumou vo výške 226 miliónov eur. Prioritou zostáva školstvo, doprava a sociálna oblasť. Ekonomický analytik Martin Halás varuje, že krytie nákladov spojených s aktuálnym výskytom ochorenia COVID-19 bude náročné a vyžaduje si vyššie finančné prostriedky.

Podľa slov predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraja Drobu je rozpočet na rok 2021 výrazne ovplyvnený pandemickou situáciou. „Daňové príjmy, ako najdôležitejšia zložka, nám začali stagnovať. V roku 2021 budú prakticky na totožnej úrovni ako vlani, avšak výdavky, ktoré z nich musíme hradiť, nám za ten čas podstatne narástli,“ povedal Droba.

Zdôraznil, že od nastaveného štandardu sa neupustí, práve naopak. „Prostredníctvom ambiciózneho investičného plánu prispejeme k ďalšiemu rozvoju kraja,“ dodal župan s tým, že na tieto výdavky BSK naplánoval minúť 45 miliónov €.

Školstvo

Ako každý rok, najväčšou zložkou rozpočtu je vzdelávanie a školstvo. V BSK je momentálne vyše 54 školských zariadení. Takmer 5 mil. € pôjde na rekonštrukciu centier odborného vzdelávania a prípravy.

Suma: vyše 80 mil. €

Sociálne služby

Kraj má za úlohu financovať 14 vlastných sociálnych zariadení, prispievať však má aj ďalším 130. Ide o sociálne služby, ktoré zahŕňajú poradenstvá v oblasti pomoci v nepriaznivej situácii, pomoc rodinám v kríze, týraným ženám, či prevádzku domovov sociálnych služieb. Najväčšie investície sa budú týkať zaradenia najmä zdravotne postihnutých do bežného života a rozhodovať o ňom v rámci sociálnych zariadení v Bratislave, Modre a v Pezinku. Budú podporené sumou 4 mil. €.

Suma: 33 mil. €

Doprava

BSK plánuje pokračovať, rozširovať a skvalitňovať integrovaný dopravný systém (IDS BK) a prímestskú autobusovú dopravu. Do správy ciest II. a III. triedy je vyčlenených na opravu a údržbu 6 miliónov €. Až 9 miliónov € pôjde do cestnej infraštruktúry. Najnákladnejšie bude prepojenie dialničnej križovatky Triblavina s Chorvátskym Grobom a s Čiernou Vodou, revitalizácia ciest medzi obcami Bernolákovo - Nová Dedinka a Blatné - Šenkvice. Tešiť sa môžu aj cyklisti. Na skvalitnenie cyklotrás sa vyčlenilo 2,3 milióna €, z ktorých najväčšia časť pôjde na cyklolávku cez rieku Morava.

Suma: 22,5 mil. €

Kultúra

Myslí sa aj na nezriaďovanú kultúru a na ďalšie oblasti (šport, mládež, životné prostredie, turizmus a rozvoj vidieka), ktoré budú vďaka obnoveniu dotačných schém podporené sumou 1,5 milióna €. Bratislavské bábkové divadlo a Divadlo Aréna prejdú veľkou rekonštrukciou, bude sa pokračovať v oprave synagógy v Senci a kaštieľa s parkom v Modre.

Suma: 4,7 mil. €

Rozpočet stačiť Nebude

Martin Halás, ekonomický analytik

- Myslím si, že najkrytickejšie bude krytie nákladov na dopady súvisiace s koronakrízou, najmä v zariadeniach sociálnych služieb. Na túto položku malo byť vyhradených viac financií, takisto ako na ešte väčšiu digitalizáciu v kompetencií BSK, ako je napr. školstvo, ale aj služieb pre obyvateľov.

V kraji sú dlhodobo najvyššie náklady v zariadeniach sociálnych služieb, čo bude viesť k zdražovaniu pre klientov a pre ich rodiny. Je pozitívne, že BSK bude investovať aj do rozvojových programov v rámci kultúry, športu a životného prostredia. Štát by mal viac investovať do samosprávnych krajov a miest a obcí, ktoré sú najbližšie k obyvateľom a zohrávajú dôležitú úlohu pri zvládaní dopadov koronakrízy.