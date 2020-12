Peter († 23) a Kristián († 22) v noci uhoreli v chate: Krutá smrť pred oslavou! Príbuzní len ťažko hľadali slová

Zábava sa zvrtla na obrovskú tragédiu. Rodina, priatelia a dedinčania z Ludrovej (okr. Ružomberok) sa nevedia spamätať zo straty Petra († 23) a Kristiána († 22).

Dvojica totiž išla na súkromnú chatu, aby tak ako každý rok usporiadala oslavu. Práve Peter mal oslavovať deň pred Vianocami svoje 24. narodeniny, ktorých sa, žiaľ, nedožil. Chatka vzbĺkla v noci z piatka na sobotu a kamaráti z nej už živí nevyšli. Čo sa tam stalo, zatiaľ nik netuší. Prípadom sa zaoberá polícia, ktorá už začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Správa o strašnej udalosti preletela dedinou ako blesk. „Moja žena z toho bola hotová celý deň, to je strašné. Poznali sme ich ako dobrých chalanov, Kristián bol futbalista. Nevieme, čo sa tam mohlo stať. Možno jeden z nich zaspal s cigaretou a otrávili sa kysličníkom uhoľnatým, a potom už nedokázali vyjsť von a zhoreli,“ domnieva sa sused mladíkov.

Peter († 23) a Kristián († 22) bývali blízko seba a podľa vyjadrenia manželky majiteľa chaty, ktorú si prenajali, každý rok oslavovali v posledný víkend adventu narodeniny jedného z nich. „Je to strašné, sme z toho úplne hotoví. Každý rok tu oslavovali, boli to takí milí chlapci,“ povedala s plačom manželka majiteľa chaty, kde sa nešťastie stalo.

Otrasené rodiny

Tragédia otriasla rodinami oboch mladíkov, ktorým nešťastie zobralo ich milovaných synov a bratov. „Zatiaľ nevieme žiadne podrobnosti,“ povedal Petrov brat, ktorý býva len pár domov od Kristiána. Pre obrovský žiaľ sa však už nezmohol na ďalšie slová a len tíško plakal. „Nevieme, čo sa stalo, bola to už staršia chata, mohlo byť aj chybné kúrenie, nevieme vôbec nič,“ povedal s hlbokým smútkom v hlase a so slzami v očiach Kristiánov rodinný príslušník.

Slzám sa nevedel ubrániť ani mladíkov kolega. „Je to katastrofa, Kristián bol veselý a dobrý chalan, poznám aj jeho otca. Pracovali sme v jednej firme. Naposledy ma bol Kristián pozrieť v robote v lete, bol šťastný, dobre zarábal a darilo sa mu,“ povedal zdrvený Gabriel. „Je to hrozné, takto pred sviatkami. Jeho otec je správny chlap, vždy a vo všetkom Kristiána podporoval. Robili spolu aj vo firme ako zvárači, mali na to živnosť. Kristián bol odo mňa mladší, ale veľmi šikovný, je to obrovská škoda. Strašná tragédia,“ dodal mladý muž.

Nočný požiar

Ešte o polnoci boli mladí muži údajne v poriadku a mali ich vidieť susedia. Podľa hasičov chata pri lesníckej ceste na 5. kilometri Ludrovskej doliny sa ocitla v plameňoch medzi jednou a šiestou hodinou ráno. „Hasiči prišli na miesto po tom, ako im bol požiar ohlásený, ale chata už bola prakticky zhorená,“ informoval o tragédii hovorca Hasičského a záchranného zboru v Žiline Michal Kypus.

Zároveň dodal, že na miesto požiaru boli prizvaní aj dvaja zisťovatelia príčin vzniku požiaru, zatiaľ však prebieha vyšetrovanie a hasiči čakajú na vyjadrenie znalcov. „V zhorenisku boli nájdené pozostatky dvoch osôb doposiaľ presne nezistenej totožnosti. V súvislosti s touto udalosťou bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ uviedol žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík s tým, že polícia na prípade intenzívne pracuje. „Ďalšie okolnosti, ako aj príčina vzniku požiaru sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ uzavrel hovorca.