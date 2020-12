Veľkolepé finále šou Zem spieva: Víťazi zlanárili Baču

Šou verejnoprávnej televízie Zem spieva pod taktovkou režiséra Petra Núñeza (50) došla do svojho veľkého finále.

RTVS musela projekt pre prvú vlnu koronavírusu ešte v marci tohto roka prerušiť, napokon ju však na obrazovky vrátila. Aj keď museli všetko uspôsobiť aktuálnym opatreniam, nakoniec sa na pódium finalisti postavili. A víťazom spomedzi celebritnej osádky pomáhal herec Juraj Bača (33).

Folklórna šou Zem spieva spoznala svojho víťaza. Ako informoval Nový Čas, finálový večer, ktorý sa mal nakrúcať v sobotu 19. decembra, museli nakrúcať už o deň skôr. A to pre nariadenia vlády, ktorá od soboty rána vyhlásila lockdown. Finalisti však našťastie o svoje vystúpenia pred porotou neprišli a napokon ukázali, čo v nich je.

Absolútnym víťazom šou sa stal folklórny súbor Považan, ktorý na finálovom vystúpení sprevádzala aj známa tvár, a to sympatický herec Juraj Bača, ktorému to v našom ľudovom kroji pristalo. Ako novodobý Jánošík sa tak stal súčasťou vystúpenia víťazného súboru, ktorý od divákov dostal najviac SMS hlasov. Z ich prvenstva sa herec nesmierne tešil. „Gratulujem, gratulujem, gratulujem. Veľmi sa teším a verím, že sa v budúcom roku uvidíme a že moja hruškovica vydržala vašu cestu domov,“ povedal so smiechom Bača.