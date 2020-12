Krčméry o látke, ktorá dorazí na Druhý sviatok vianočný: Prečo sa očkovania netreba báť

Očkovanie bude dobrovoľné a prvé vakcíny prídu na druhý sviatok vianočný. Rezort zdravotníctva predstavil plán, ako sa budú Slováci očkovať. Prví, ktorí dostanú vakcínu, budu zdravotníci a zamestnanci domovov sociálnych služieb (DSS).

Slovensko by malo začať s vakcinovaním 27. decembra, očkovacia látka by mala prísť 26. decembra. „EÚ vyzýva, aby bolo očkovanie realizované 27. decembra,“ oznámila štátna tajomníčka rezortu zdravotníctva Jana Ježíková. Na začiatok by malo prísť 10 000 kusov vakcíny, ktorá sa bude očkovať v dvoch dávkach. Takmer 15 nemocníc je už na očkovanie pripravených, postupne pribudnú ďalšie. Celkovo má Slovensko nakontrahovaných 18 miliónov vakcín. Preočkovať by sa malo 3,3 milióna obyvateľov.

V prvej vlne by mali byť zdravotníci, zamestnanci DSS-iek či pracovníci kritickej infraštruktúry. V druhej vlne by mali byť očkovaní klienti DSS, pacienti nad 65 rokov či chronicky chorí. Tretia vlna očkovania by sa mala dotknúť populácie s vysokým rizikom šírenia ochorenia a v štvrtej vlne pôjde o obyvateľov Slovenska nad 18 rokov.

Celkovo by malo fungovať 25 vakcinačných centier. Pripravené sú už nemocnice v Nitre, Bratislave, Banskej Bystrici či Košiciach. Podľa infektológa a odborníka na tropickú medicínu Vladimíra Krčméryho sú nežiaduce účinky pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 nízke, a to preto, lebo ide o mŕtvu vakcínu.

„Mŕtve vakcíny majú podstatne menej nežiaducich účinkov ako živé vakcíny. Tie však majú robustnú odpoveď a stačí len jedna dávka,“ uviedol Krčméry v relácii televízie TA3 V politike s tým, že vakcína proti novému koronavírusu nevznikala na „zelenej lúke“, pretože sa vyvíjala už pri koronavíruse MERS.

Očkovať proti novému koronavírusu by sa malo v prvý a v 21. deň po prvom očkovaní. Na začiatku januára by malo prísť 150 000 vakcín od spoločnosti Pfizer. Postupne však na Slovensko budú prichádzať ďalšie vakcíny.