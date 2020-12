Slovenská lyžiarka na tráve má zážitok: Fričová ulovila Shiffrinovú

Nezabudnuteľný zážitok! Najlepšia slovenská lyžiarka na tráve a zároveň skikrosárka Nikola Fričová (19) si do albumu zaradila vzácny úlovok.

Počas prípravy v rakúskom Reiteralme natrafila na najväčšiu lyžiarsku hviezdu posledných rokov Američanku Shiffrinovú (25) a dvojnásobná olympijská šampiónka sa s ňou ochotne odfotila.

Shiffrinová je po odchode krajanky Lindsey Vonnovej najjagavejšou hviezdou alpského lyžovania. Keďže v technických disciplínach jej najviac „zatápa“ aktuálna líderka Svetového pohára Petra Vlhová (25), dobre vie, kde leží Slovensko. A práve vďaka nápisu na kombinéze neváhala na žiadosť o spoločnú fotografiu s Nikolou!

„Mikaela jazdí s ochrankou a nemá čas na fotenie, ale keď sa so mnou stretla a videla na kombinéze nápis Slovakia, tak sa usmiala a bola ochotná sa odfotiť,“ prezradila pre Nový Čas Fričová.

Nika sa po ukončení letnej pretekárskej sezóny v Česku naplno venuje skikrosu a štúdiu trénerstva na FTVŠ. Nika naladená na sneh absolvovala najskôr výjazd na ľadovec Hintertux v Rakúsku, kde začala s tréningom, a odtiaľ pokračovala na ľadovec do Švajčiarska do Saas Fee, ďalej do rakúskeho Pitzalu a Kaunertalu.

„Na lanovkách musíme mať rúška, je tam polovičný počet cestujúcich, na vlekoch rúška netreba. V interiéroch sa vyžadujú podľa inštrukcií pri vchode odstupy 1,5 m, kapitánsky míting je online na mobile alebo PC, štartové čísla na preteky sa vyzdvihujú osobne. Pri vstupe do krajiny sa nevyžaduje test, iba sa podpisuje vyhlásenie, že osoba nebola pozitívne testovaná menej ako dva týždne pred príchodom,“ uzavrela skikrosárka Fričová.