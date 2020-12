Vlhová si konečne aspoň pár dní oddýchne: Už sa teší na frajera

Misia ukončená. Petra Vlhová po nevýrazných výkonoch v dvoch zjazdoch Svetového pohára zamávala francúzskemu stredisku Val d’Isere šiestym miestom zo super-G.

Na víťaznú Češku Ledeckú stratila 0,84 s, v priebežnom poradí SP zvýšila svoj náskok pred Švajčiarkou Gisinovou na 138 bodov.Na druhé miesto odsunula švajčiarsku favoritku a obhajkyňu malého glóbusu v tejto disciplíne Suterovú, ktorá stratila na Češku iba tri stotiny. Vlhová šiestym miestom v super-G vyrovnala svoj výkon z Banska z januára 2020, v tejto disciplíne bola lepšia iba vo februári vo francúzskom La Thuile, kde skončila štvrtá.

„Som spokojná a šťastná, že sa mi podarilo opäť útočiť na najvyššie priečky. Trochu som stratila v strednej pasáži, ale šieste miesto je veľmi pekné,“ povedala Vlhová v cieli pre RTVS a pokračovala: „Musela som bojovať hlavne mentálne, po zjazdoch som sa necítila v pohode. Dala som však do toho všetko.“

Hoci bola v zjazdoch nevýrazná, bola to dobrá príprava na nedeľu. „Viac som útočila, citila som sa istejšia. V tých zjazdoch mi to chýbalo,“ dodala líderka prestížneho seriálu, ktorá sa z Val d’Isere presunula aj s celým tímom do talianskeho Vipitena. „Bude tam celá moja rodina aj priateľ. Vo Vipitene budem trénovať každý deň, lebo ďalšie preteky sú za rohom. Mám tam pokoj, trochu si oddýchnem a vyčistím si hlavu.“

Výsledky - Nedeľa:

Super-G žien: 1. Ledecká (ČR) 1:24:64 min., 2. Suterová (Švaj.) +0,03 s, 3. Brignoneová (Tal.) +0,35... 6. VLHOVÁ (SR) +0,84.

34 1. VLHOVÁ (SR) 465 b., 2. Gissinová (Švaj.) 327, 3. Bassinová (Tal.) 323.