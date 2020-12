Poľovník našiel v lese bezvládne telo: Zvrat vo vyšetrovaní! Hrozné, kto sa k vražde Stanislava († 38) priznal

Pred spravodlivosťou dlho neunikal! V sobotu sa v lese nad obcou Očová (okr. Zvolen) naskytol poľovníkovi šokujúci pohľad.

Pod konármi ležalo nehybné telo muža. Privolaný súdny lekár nevedel na mieste vylúčiť a ani potvrdiť, či išlo o násilnú smrť. Až súdna pitva potvrdila cudzie zavinenie. Zavraždeným je Stanislav († 38) z Banskej Bystrice. O pár dní už skončil v rukách polície Branislav (34) z Banskej Bystrice, ktorý je už obvinený z vraždy. V piatok ho sudkyňa banskobystrického okresného súdu vzala do väzby.

Branislav sa ku skutku priznal a oľutoval ho. Podľa jeho slov došlo pri popíjaní v banskobystrickej časti Šalková k potýčke a on neúmyselne kamaráta uškrtil. Jeho telo mal naložiť do auta a cez les ho previezť do Očovej, kde ho ukryl. Keďže obeť mala stiahnuté nohavice, polícia pracuje aj s verziou, že muži mali medzi sebou vzťah.

„Vyšetrovateľ obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy 34-ročného muža z Banskej Bystrice. V sobotu v dopoludňajších hodinách v lesnom poraste nad obcou Očová bola nájdená konármi prikrytá mŕtvola muža nezistenej totožnosti,“ uviedla polícia na svojej stránke. Pri súdnej pitve bolo zistené, že smrť spôsobilo cudzie zavinenie, preto prípad prevzal krajský vyšetrovateľ.

„Došlo k zmene právnej kvalifikácie na obzvlášť závažný zločin vraždy,“ doplnili muži zákona s tým, že v utorok vypátrali a zadržali podozrivú osobu, ktorú už krajský vyšetrovateľ obvinil. „Polícia už má potvrdenú aj totožnosť mŕtveho. Ide o 38-ročného muža z Banskej Bystrice, čo potvrdili aj výsledky testov DNA. Motív vraždy a všetky okolnosti prípadu sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.“

Podľa známych bol Stanislav, ktorého prezývali Jogurt, príjemný človek. „Bol nezvestný približne od konca novembra. Toto si nezaslúžil! Dúfam, že ten, čo mu to urobil, zhnije v base,“ povedal Pavol, kamarát nebohého. Naopak, na Braňa hľadali ľudia len ťažko dobré slovo. „Vraj bol aj v pátracom tíme, keď hľadali toho mŕtveho ako nezvestného. Braňo bol otravný a agresívny podivín, hlavne keď si vypil,“ uzavrel zdroj Nového Času.