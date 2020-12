Veľký návrat nevyšiel: Kovaľčuk sa sťahuje do KHL, je to jeho definitívny koniec za morom?

Ruský legendárny hokejista Ilja Kovaľčuk je opäť na ceste do Ruska.

Oznámili to zahraniční novinári aj hráčov agent. „Pôsobenie Iľja Kovaľčuka v NHL vyzerá byť na konci. Podľa jeho agenta – má podpísať zmluvu s Avangardom Omsk z KHL, ktorý trénuje Bob Hartley," vraví novinár Aivis Kalnins.

Kovaľčukov agent Jurij Nikolajev doplnil, že zmluva je tesne pred uzavretím a mala by zatiaľ platiť do konca prebiehajúcej sezóny. Pre Kovaľčuka tak ide už o druhý odchod z NHL v kariére. Ten prvý vyvolal veľa rozruchu v roku 2013, keď sklamal fanúšikov NJ Devis a odišiel do Petrohradu.

Ruský ostrostrelec sa za more vrátil v sezóne 18/19, keď si obliekal dres LA Kings. Návrat mu však nevyšiel úplne podľa predstáv, neskôr prestúpil do Montrealu, aby skončil vo Washingtone. Dokopy v najlepšej lige sveta počas doterajšej kariéry odohral 926 zápasov so ziskom 876 bodov (443+433).