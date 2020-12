Odišiel Čech so silnou minulosťou: Zomrel pesničkár Svatopluk Karásek († 78)

Vo veku 78 rokov v nedeľu zomrel pesničkár, evanjelický duchovný a bývalý poslanec Svatopluk Karásek.

Informáciu serveru Echo24.cz potvrdil ČTK dokumentarista, disident a Karáskov priateľ Jiří Fiedor. Za totality bol Karásek perzekvovaný a časť života strávil v exile. Nenechal sa ničím zlomiť, povedal ČTK Fiedor.

Karásek vystriedal v živote rad škôl a profesií. Pôvodne navštevoval záhradnícku školu v Děčíne, neskôr vinársku školu v Mělníku a po prvom neúspešnom pokuse o prijatie na teológiu pracoval v kladenských baniach. Neskôr sa dostal na teologickú fakultu Univerzity Karlovej a po ukončení štúdií začal pôsobiť v roku 1968 ako kňaz. Komunistický režim mu ale po troch rokoch odobral štátny súhlas na výkon duchovnej činnosti.

Následne Karásek pracoval ako správca depozitára na hrade Houska. Vtedy sa zblížil s prostredím undergroundu okolo kapely The Plastic People of the Universe. "Vtedy sme mysleli, že boľševik tu bude navždy, a tak sme chceli žiť aspoň ako slobodní v neslobodnom štáte," hovoril v minulosti sám Karásek. Pre priateľov začal robiť spievané kázanie, hoci sa sám za hudobníka nepovažoval.

Svojimi piesňami a vzťahmi s undergroundom si proti sebe ešte viac poštval totalitný režim. V roku 1976 bol odsúdený v procese s The Plastic People of the Universe k ôsmim mesiacom za údajné výtržnosti a nemravné piesne. Napriek tomu sa komunistickej moci nezľakol a stal sa okrem iného jedným zo signatárov Charty 77. Potom bol ešte niekoľkokrát vo vyšetrovacej väzbe a v roku 1980 pod nátlakom Štátnej bezpečnosti (ŠtB) aj s manželkou a tromi deťmi odcestoval z republiky.

"Nesmierne som si ho vážil za jeho postoj za minulého režimu. Žil slobodne a čestne. A jeho názory sa odrážajú aj v jeho piesňach," uviedol Fiedor. "Takí ľudia by mali byť pre nás príkladom. Je to pre českú kultúru aj český spoločenský život veľká strata," dodal.

Po nežnej revolúcii v roku 1989 prichádzal Karásek opakovane do Česka a v roku 1997 sa vrátil natrvalo. Stal sa opäť farárom a tiež sám či so skupinami Pozdravpámbu a Svatopluk vystupoval. Okrem hudobných albumov vydal rad publikácií s cirkevnou tematikou, zbierok piesňových textov a kázní.