Vianoce aj Silvester sú sviatky, etiketa velí hodiť sa do gala: Dámy, v týchto outfitoch zažiarite

Vianoce sú najkrajšie obdobie v roku a preto by sme mali vyzerať aj pri štedrovečernom stole očarujúco, i keď cez deň beháme v zástere a chystáme sviatočné dobroty.

Najmä dámy by mali dbať na to, aby boli krásne upravené a obliecť sa do parádnych šiat. Podobne by sme mali osláviť aj príchod nového roka a pripíjať si v niečom poriadne trblietavom. Ak hľadáte inšpiráciu, pomôže vám herečka Natália Puklušová (35).

Vo farbe stromčeka Otvoriť galériu Vo farbe stromčeka Zdroj: Make up: Veronika Kučerová

Ak nie ste práve typ, ktorý má rád prezdobené elegantné šaty, dobrou alternatívou môžu byť aj svetrové šaty. Sú veľmi pohodlné a vyzerajú tiež sviatočne, najmä ak sú vo vianočnej zelenej farbe a s veľkou kožušinou na rukávoch. Ak k nim doplníte červené lodičky, budete vyzerať úchvatne.

Zimné motívy Otvoriť galériu Zimné motívy Zdroj: Tibor Géci

Červená je odjakživa farbou Vianoc, preto by rozhodne nemala chýbať na vašom oblečení. Minišaty so zimnými motívmi sú vhodné rovnako pre mladšie aj staršie ročníky. Ak nemáte odvahu obliecť si k nim len pančušky, môžete ich skombinovať s legínami alebo elegantnými nohavicami.

Ako vianočná ozdoba Otvoriť galériu Ako vianočná ozdoba Zdroj: Tibor Géci

Trblietky a zlatá farba sú tiež typickými znakmi tohto obdobia. V zaujímavých zavinovacích šatách určite zažiarite a konkurovať vám bude akurát vianočný stromček. Keď už máte na sebe niečo extrémne výrazné, netreba to preháňať s doplnkami a topánky tiež zvoliť v telovej farbe.

Samé trblietky Otvoriť galériu Samé trblietky Zdroj: Tibor Géci

I keď Silvester sa bude niesť tento rok v komornejšom kruhu, i tam môžete byť hviezdou. K oslave nového roka vždy patrili trblietky. Predĺžené flitrové sako, ktoré hrá rôznymi farbami, je na takúto udalosť ako stvorené. Tu neplatí pravidlo, že menej je viac, a preto si môžete obuť aj kamienkové topánky.