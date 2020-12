Nová mutácia koronavírusu sa prenáša o 70 percent rýchlejšie: Rozšírila sa do ďalších krajín!

Lokalizácia novej formy koronavírusu vo Veľkej Británii je predmetom „intenzívnej komunikácie“ s miestnymi úradmi.

Oznámila to v nedeľu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Nový kmeň sa šíri na juhovýchode Anglicka vrátane Londýna. Podľa britských odborníkov sa prenáša na ľudí o 70 % ľahšie než doteraz známe varianty. Výskyt rovnakej mutácie vírusu už potvrdili aj v Austrálii, Dánsku a Holandsku, uviedla pre BBC epidemiologička WHO Marie van Kerkhove. O vývoji situácie britská strana WHO podľa nej priebežne informuje. Aktualizované informácie o charakteristikách a možných dopadoch vírusu poskytne WHO členským štátom a verejnosti čo najskôr, dodala predstaviteľka organizácie. Podľa znalcov zatiaľ nič nenaznačuje, že nový kmeň je smrteľnejší alebo spôsobuje vážnejšie ochorenia. Neexistujú tiež dôkazy, podľa ktorých by boli vakcíny proti nemu menej účinné.

Holandsko v reakcii na správy o novej mutácii vírusu s účinnosťou od nedele 6:00 do 1. januára zakázalo leteckú prepravu osôb z Veľkej Británie. K obdobnému kroku pristúpilo aj Belgicko, kde bude opatrenie platiť od polnoci z nedele na pondelok. Do Belgicka nebudú môcť z Británie prichádzať ani osobné vlaky. Opatrenie predbežne platí na 24 hodín.