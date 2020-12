Andreasovi Žampovi to v druhom kole nevyšlo: Riskantná jazda a viacero chýb

Slovenský lyžiar Andreas Žampa (27) druhýkrát v sezóne bodoval vo Svetovom pohári.

V klasickom obrovskom slalome v talianskej Alta Badii obsadil 27. miesto so stratou 2,71 s na víťazného Francúza Alexisa Pinturaulta. Do hodnotenia prestížneho seriálu si pripísal štyri body. Jeho brat Adam Žampa nepostúpil do 2. kola.

Víťazom na jednom z najťažších svahov Svetového pohára Gran Risa sa stal Francúz Alexis Pinturault. V súčte oboch kôl dosiahol výsledný čas 2:27,19 min a o 7 stotín sekundy zdolal nórske prekvapenie Atlehp Lieho McGratha. Skúsenému Francúzovi na to stačil až pätnásty najlepší čas druhého kola, keďže po prvej jazde viedol. Z jedenástej priečky po 1. kole až na výslednú tretiu sa vyšvihol Švajčiar Justin Murisier. O štyri stotinky zdolal favorzovanejšieho krajana Marca Odermatta.

Pinturault zvýšil počet víťazstiev vo Svetovom pohári na 31, v obrovskom slalome triumfoval pätnástykrát. Zároveň je späť na líderskej pozícii vo Svetovom pohári. Vďaka 100-bodovému zásahu z nedele o bod predstihol obhajcu veľkého glóbusu a víťaza predchádzajúcich dvoch pretekov SP vo Val Gardene Nóra Aleksandra Aamodta Kildeho.

Andreas Žampa sa po 1. kole usadil na 27. mieste so stratou 2,07 za Pinturaulta. Využil to, že kvalitne pripravený povrch sa v nedeľu nerozbíjal ani pri vyšších štartových číslach. V druhom kole príliš riskoval, dopustil sa viacerých chýb, čo ho pripravilo o lepší výsledok. Začiatkom decembra v ďalšom talianskom stredisku Santa Caterina obsadil 24. priečku.

Adam Žampa so štartovým číslom 22 začal nádejne, po prvom medzičase však prišla v najstrmšej časti chyba v tiahlej pravotočivej zákrute, dokázal sa vyhnúť pádu, no nabral veľkú stratu. Nenadviazal tak na úspešné výsledky zo Santa Cateriny (7. a 8. miesto) aNa Pinturaulta stratil 2,35 s, na postup mu chýbalo sedem stotín.

Pinturault sa v 1. kole najlepšie popasoval s technicky náročnou traťou. Od úvodu chytil tempo, v zatvorených bránach v strmine sa síce ani on nevyhol zaváhaniam, no v dolnej plochejšej pasáži si udržal optimálnu líniu i potrebnú rýchlosť. Pred druhým kolom si vypracoval na Chorváta Filipa Zubčiča náskok 26 stotín sekundy. V druhom kole Francúz odrazil nápor McGratha, ktorý vďaka druhému miesto dosiahol životný úspech.