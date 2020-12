Očkovanie proti koronavírusu máme na dosah: Vzácna zhoda koalície a opozície

V súvislosti s očkovaním musí byť masívna kampaň, zhoduje sa koalícia s opozíciou.

Nikto zo strany Sloboda a Solidarita (SaS), vlády alebo koalície nedovolí, aby bolo očkovanie podmienkou k nejakej službe. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedala predsedníčka zdravotníckeho výboru Národnej rady SR (NR SR) Jana Bittó Cigániková (SaS), ktorá je pripravená sa ísť očkovať proti koronavírusu ako prvá. Považuje za správne, aby bolo očkovanie dobrovoľné.

Podľa nezaradeného poslanca NR SR a člena strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Matúša Šutaja Eštoka má byť očkovanie dobrovoľné. Súhlasí s tým, aby tu bola intenzívna osvetová kampaň a mali by sa do nej zapojiť predovšetkým odborníci. Bolo by podľa neho skôr kontraproduktívne, keby robili kampaň vládni predstavitelia.

Andrea Letanovská (Za ľudí) oceňuje, že vakcína bude dobrovoľná. Dodáva, že kampaň musí byť „obrovská a masívna". Nemá byť o politikoch. Chváli ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO), že začal hovoriť o fonde na odškodňovanie ujmy po očkovaní. Tomáš Taraba (nezaradený) hovorí, že on sa očkovať nedá. Prvým dôvodom je práve nápad zriadiť takýto fond. Podľa neho totiž výrobca nechce niesť zodpovednosť. Letanovská argumentovala tým, že vakcína má náročné podmienky na skladovania a dopravu. Výrobca nemôže niesť podľa nej zodpovednosť za to, ak vakcína bude napríklad nedostatočne chránená, a zodpovednosť musí byť spoločná.