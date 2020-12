Ďalšia dýka do chrbta pre Matoviča od vlastných: Poslankyňa zo Za ľudí volá po lepšom manažérovi koronakrízy

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Andrea Letanovská (Za ľudí) pripustila, že by sa Slovensku zišiel lepší manažér koronakrízy.

V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike uviedla, že ako občan aj zdravotník vníma nedostatočné narábanie s dôverou ľudí zo strany vlády. Nezaradený poslanec Tomáš Taraba namieta, že do zvládania krízy je nedostatočne začlenená opozícia, s čím súhlasila šéfka zdravotníckeho výboru NR SR Jana Bittó Cigániková (SaS). Zdôraznila potrebu ťahať za jeden povraz. Vzhľadom na mierny lockdown počas sviatkov sa všetci i s nezaradeným poslancom Matúšom Šutajom Eštokom zhodli, že Vianoce budú o osobnej zodpovednosti ľudí. Apelovali na verejnosť, aby boli opatrní.

Letanovská poznamenala, že koalícia by mala trochu menej komunikovať konflikty a spoločne informovať o jasných opatreniach. Dodala, že ak je manažér presvedčený, že nejaký člen tímu neprispieva k dobrému výsledku, mal by ho vymeniť. "Ak si nie je istý, tak by mal mlčať," zdôraznila. Manažovanie krízy podľa nej nie je jednoduché hodnotiť. Skonštatovala však, že po analýze jednotlivých krokov si možno myslieť, že niečo by sa dalo robiť lepšie. Podotkla tiež, že nemocnice dokážu "za veľmi drahú cenu" zvýšiť kapacity pre "COVID pacientov" na úkor ostatnej starostlivosti.

Myslí si, že pomôcť by mohli tvrdé obmedzenia. No verí, že počas Vianoc si ľudia uvedomia svoju osobnú zodpovednosť. Poukázala na zlú situáciu a na to, že takmer v každej rodine sa nájde niekto pozitívny na ochorenie COVID-19. Preto dúfa, že si to ľudia začnú uvedomovať a budú dodržiavať opatrenia bez toho, aby ich niekto musel kontrolovať.

Šutaj Eštok požiadal ľudí, aby sa nespoliehali len na vládu a naozaj boli zodpovední. "Jediná cesta, ako môžeme prežiť Vianoce a zvládnuť krízu, je, že budeme zodpovední. Šťastie Vianoc spočíva v tom, že budeme zdraví," zdôraznil.

Kritizoval napríklad novelu ústavného zákona o bezpečnosti štátu, ktorá má umožniť opätovné predlžovanie núdzového stavu. Hovorí o obmedzovaní ľudských práv. Letanovská reagovala tým, že aj ako zdravotníčka má možnosť v praxi vidieť, ako veľmi dokáže núdzový stav pomôcť.

Taraba namieta, že vláda hazarduje so životom ľudí. Skonštatoval, že sa vždy odvolávala na potrebu počúvať odborníkov a zrazu, keď pred sviatkami hovoria o tvrdom lockdowne, tak to potrebné nie je. Hovorí, že vláda odovzdala riadenie štátu do rúk Úradu verejného zdravotníctva SR, všetku zodpovednosť hodila na hlavného hygienika SR a obchádza NR SR.